Najjeftiniji i najbrži doručak: Ove grčke lepinje se prave za 15 minuta i idu uz sve što poželite

Samo par sastojaka! Ove grčke lepinje se prave za 15 minuta i idealne su za doručak, večeru ili kao savršena užina.

Sastojci za grčke lepinje:

350 ml grčkog jogurta

300 g brašna

20 g putera

2 kašike maslinovog ulja

mala ravna kašika soli

1 prašak za pecivo

nekoliko listova sira

nekoliko listova šunke

Priprema:

1. U činiji pomešajte grčki jogurt, so, prašak za pecivo i maslinovo ulje, pa dobro sjedinite sastojke. Dodajte brašno i umesite testo.

2. Testo rastanjite na debljinu od oko pola cm, pa ga presecite na dva dela. Na jedan deo rasporedite sir i šunku.

3. Pokrijte sa drugim delom testa i iseckajte na kvadrate.

4. Pržite u tiganju na srednjoj temperaturi, po 4 minuta sa svake strane, dok ne postane zlatno i hrskavo.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept za grčke lepinje!

(vijesti.me)

