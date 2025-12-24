Najlakše i najvazdušastije krofne ikada: Narastu ogromne i ne upijaju ni kap ulja

Svi traže ovaj recept! Kako da dobijete najvazdušastije krofne koje ne upijaju ni kap ulja? Narastu duplo, a ostanu lagane i mekane!

Zaboravite na one teške, masne krofne posle kojih vam treba čaša vode. Postoji način da dobijete najvazdušastije krofne koje su toliko lagane da vam salveta uopšte neće trebati. Tajna nije u komplikovanim sastojcima, već u par jednostavnih koraka koji sprečavaju testo da upije i kap ulja.

Ove krofne narastu neverovatno, ostanu šuplje unutra i mirišu na detinjstvo. Ako vam je dosta recepata koji ne uspevaju, ovaj je onaj pravi – onaj koji se čuva i deli dalje.

Potrebno je:

1 kg brašna (tip 400 meko)

600 ml mlijeka

1 pakovanje kvasca (50 g)

3 ravne kašike masti (ili ulja)

4 ravne kašike šećera

1 kašičica soli

2 kašičice šećera za kvasac

2 žumanca

Priprema:

U mlako mleko izdrobiti kvasac, staviti 2 kašičice šećera i ostaviti da nadođe. Za to vreme, u većoj vanglici, umutiti 2 žumanca, dodati mast (ili ulje), šećer, so pa na kraju dodati i nadošli kvasac. Sve umešati pa postepeno dodavati brašno i mutiti. Zamesti testo srednje mekoće (važno da se ne lepi za ruke i radnu površinu). Tako umešeno testo ostaviti da odmori 20-30 minuta.

Posle 30-ak minuta testo ponovo malo premesiti bez dodavanja brašna i rastanjiti na debljinu manju od 1 cm (od prilike 7-8 mm).

Čašom vaditi krofne, pa ostaviti da odstoje sa svake strane po 5 minuta. Za to vreme zagrejati ulje na umerenoj temperaturi. Pre prženja krofne još malo blago rastanjiti oklagijom i ostaviti da malo odmore.

Trikovi da vam krofne uvek uspeju

Da biste dobili najvazdušastije krofne svaki put, nije dovoljno samo pratiti gramažu. Iskusne domaćice znaju da sitnice odlučuju o tome da li će krofna biti masna ili savršeno suva.

Temperatura sastojaka je ključna: Nikada ne radite sa hladnim jajima ili mlekom pravo iz frižidera. Sastojci moraju biti sobne temperature kako bi testo „disalo“ i pravilno naraslo.

Mast je bolja od ulja: Iako možete koristiti ulje u samom testu, mast mu daje onu specifičnu mekoću i sprečava da krofna postane žilava kad se ohladi.

Pazite na temperaturu ulja: Ulje ne sme da se dimi, ali ne sme biti ni mlako. Ako je previše vrelo, krofne će spolja izgoreti, a unutra ostati žive. Ako je hladno, upiće svu masnoću. Idealno je da krofna odmah „zaigra“ čim je spustite.

Čuveni trik sa rakijom: Mnogi u testo dodaju jednu čašicu rakije (loze ili šljive). Alkohol brzo isparava prilikom prženja i stvara „barijeru“ koja bukvalno odbija ulje od testa.

Nema više nagađanja da li će testo narasti ili će krofne biti premasne. Sa ovim trikovima, rezultat je uvek isti – savršenstvo koje miriše na detinjstvo.

Napišite ovaj recept u svoju svesku, jer će vas sigurno svi pitati u čemu je tajna.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com