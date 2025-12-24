Najlakše i najvazdušastije krofne ikada: Narastu ogromne i ne upijaju ni kap ulja

Svi traže ovaj recept! Kako da dobijete najvazdušastije krofne koje ne upijaju ni kap ulja? Narastu duplo, a ostanu lagane i mekane!

Foto: Pixabay/Pezibear

Zaboravite na one teške, masne krofne posle kojih vam treba čaša vode. Postoji način da dobijete najvazdušastije krofne koje su toliko lagane da vam salveta uopšte neće trebati. Tajna nije u komplikovanim sastojcima, već u par jednostavnih koraka koji sprečavaju testo da upije i kap ulja.

Ove krofne narastu neverovatno, ostanu šuplje unutra i mirišu na detinjstvo. Ako vam je dosta recepata koji ne uspevaju, ovaj je onaj pravi – onaj koji se čuva i deli dalje.

Potrebno je:

  • 1 kg brašna (tip 400 meko)
  • 600 ml mlijeka
  • 1 pakovanje kvasca (50 g)
  • 3 ravne kašike masti (ili ulja)
  • 4 ravne kašike šećera
  • 1 kašičica soli
  • 2 kašičice šećera za kvasac
  • 2 žumanca

Priprema:

U mlako mleko izdrobiti kvasac, staviti 2 kašičice šećera i ostaviti da nadođe. Za to vreme, u većoj vanglici, umutiti 2 žumanca, dodati mast (ili ulje), šećer, so pa na kraju dodati i nadošli kvasac. Sve umešati pa postepeno dodavati brašno i mutiti. Zamesti testo srednje mekoće (važno da se ne lepi za ruke i radnu površinu). Tako umešeno testo ostaviti da odmori 20-30 minuta.

Posle 30-ak minuta testo ponovo malo premesiti bez dodavanja brašna i rastanjiti na debljinu manju od 1 cm (od prilike 7-8 mm).

Čašom vaditi krofne, pa ostaviti da odstoje sa svake strane po 5 minuta. Za to vreme zagrejati ulje na umerenoj temperaturi. Pre prženja krofne još malo blago rastanjiti oklagijom i ostaviti da malo odmore.

Trikovi da vam krofne uvek uspeju

Da biste dobili najvazdušastije krofne svaki put, nije dovoljno samo pratiti gramažu. Iskusne domaćice znaju da sitnice odlučuju o tome da li će krofna biti masna ili savršeno suva.

  • Temperatura sastojaka je ključna: Nikada ne radite sa hladnim jajima ili mlekom pravo iz frižidera. Sastojci moraju biti sobne temperature kako bi testo „disalo“ i pravilno naraslo.
  • Mast je bolja od ulja: Iako možete koristiti ulje u samom testu, mast mu daje onu specifičnu mekoću i sprečava da krofna postane žilava kad se ohladi.
  • Pazite na temperaturu ulja: Ulje ne sme da se dimi, ali ne sme biti ni mlako. Ako je previše vrelo, krofne će spolja izgoreti, a unutra ostati žive. Ako je hladno, upiće svu masnoću. Idealno je da krofna odmah „zaigra“ čim je spustite.
  • Čuveni trik sa rakijom: Mnogi u testo dodaju jednu čašicu rakije (loze ili šljive). Alkohol brzo isparava prilikom prženja i stvara „barijeru“ koja bukvalno odbija ulje od testa.

Nema više nagađanja da li će testo narasti ili će krofne biti premasne. Sa ovim trikovima, rezultat je uvek isti – savršenstvo koje miriše na detinjstvo.

Napišite ovaj recept u svoju svesku, jer će vas sigurno svi pitati u čemu je tajna.

