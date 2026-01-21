Najlakše pogačice ikada morate da probate: Bez kvasca i čekanja, a cela kuća zamiriše čim se ispeku

Ovo su najlakše pogačice ikada! Brzo testo, bez kvasca i čekanja, spremne za tren – savršene za doručak, užinu ili brzi obrok.

Najlakše pogačice ikada – umesite, pecite i uživajte u mirisu doma koji se širi iz kuhinje!

Nema ništa gore nego kad vam se jede nešto domaće, a recept vas tera da čekate dva sata da testo naraste. Zaboravite na to. Ove pogačice su spas za sve nas koji nemamo vremena za bacanje. Bukvalno su gotove dok se rerna ugreje, a ukus im je bolji od bilo čega što kupite u pekari.

Recept je prost k’o pasulj – ne treba vam kvasac, ne trebaju vam jaja, čak vam ni vaga ne treba. Mera je obična čaša od jogurta – napuniš, sipaš i završiš posao.

Sve se radi u pet minuta: Bez vage i komplikacija

Jogurt, ulje, prašak za pecivo, brašno i so se sjedine u meko testo. Od njega se oblikuju loptice, koje se mogu ostaviti prazne ili napuniti nadevom po želji – sirom, šunkom, povrćem. Svaka loptica se kratko umače u vodu, zatim uvalja u blago propržen susam i peče na 180°C oko 15–20 minuta.

Rezultat su pogačice koje mirišu na domaćinstvo, a ukusom podsećaju na detinjstvo.

Ono što ih čini posebnim jeste tekstura – spolja hrskave, a unutra mekane i vazdušaste. Susam daje orašasti ton, dok jogurt obezbeđuje sočnost. Idealne su za doručak, večeru, pa čak i kao grickalica uz film.

Zašto ih svi traže?

Zato što ispunjavaju obećanje: brzo, jednostavno i ukusno. Kada jednom probate, postaju deo vaše kuhinjske rutine.

Recept za najlakše pogačice ikada

Sastojci:

1 čaša jogurta

1 čaša ulja

1 kašičica soli

1 prašak za pecivo

3 čaše brašna (po potrebi dodati još malo)

Susam za uvaljavanje

Priprema:

U činiji pomešajte jogurt, ulje, so i prašak za pecivo. Dodajte brašno postepeno i umesite meko testo. Oblikujte kuglice veličine oraha.

Svaku kuglicu kratko umočite u vodu, pa uvaljajte u susam.

Poređajte na pleh obložen papirom za pečenje. Pecite u rerni zagrejanoj na 180°C oko 15–20 minuta, dok ne porumene.

Par saveta da vam ispadnu još bolje:

Dodajte semenke lana ili suncokreta umesto susama za drugačiji ukus.

Umesto jogurta, koristite pavlaku za bogatiju teksturu.

Ako želite zdraviju varijantu, zamenite deo belog brašna integralnim.

Za decu, ubacite komadiće kačkavalja u sredinu – dobićete pogačice koje se razvlače.

Probajte ove pogačice još danas. Brže je nego da idete u prodavnicu, a ukus ne može da se poredi.

Videćete i sami – jednom kad ih napravite, stalno ćete ih praviti.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com