Najlepši i najjednostavni domaći hleb od samo 4 sastojka koji se ne mesi

Ako ste mislili da je domaći hleb težak, mukotrpan i pun tajni — ovaj recept će vas razuveriti.

Većina domaćih recepata zvuči komplikovano — ali ovaj recept za domaći hleb od 4 sastojka dokazuje da i potpuni početnici mogu postići čudo. Sve što vam treba je glatko brašno, kvasac, so i topla voda — ništa više.

U nastavku saznajte korak-po-korak kako da dobijete mekanu sredinu i hrskavu koru, bez mučenja i muke.

Šta vam je potrebno:

360 g glatkog brašna

2 kašičice kvasca

2 kašičice soli

360 ml tople vode

Ne treba mikser, nije potrebno ručno mesiti — sve ide u jednu zdjelu, brzo i jednostavno.

Kako se priprema — brzo i bez napora

U velikoj posudi varjačom ili običnom kašikom pomešajte brašno, kvasac i so. Dodajte toplu vodu i špatulom ili varjačom mešajte dok ne dobijete grubu, pomalo lepljivu masu. Nema potrebe za mesenjem rukama.

Pokrijte posudu prozirnom folijom (ili krpom) i ostavite da se testo diže 2 do 3 sata — dok se ne udvostruči i ne postane puno mehurića.

Nakon dizanja, pobrašnite radnu površinu i istresite testo. Razdelite ga na dva dela, oblikujte svaku polovinu u duguljastu veknu (oko 20-ak centimetara).

Stavite vekne na pobrašnjen pleh, prekrijte prozirnom folijom i pustite da se dižu još oko 45 minuta. U međuvremenu zagrejte rernu na 245 °C.

Pre nego što stavite hleb u rernu, oštrim nožem nekoliko puta zarežite površinu — to pomaže da korica bude hrskavija.

Pecite 20-25 minuta dok ne dobije zlatnosmeđu boju. Ako pokucate po dnu vekne i čujete šuplji zvuk — hleb je gotov. Nakon pečenja, ostavite ga da se ohladi bar 20 minuta pre rezanja.

Šta dobijate — i zašto ovaj recept zaista treba probati

Mekana i neizgužvana sredina — zahvaljujući minimalnom radu testa i sporom dizanju.

Hrskava, zlatna korica — para u rerni i visoka temperatura daju taj “pekarski” završetak.

Jednostavno za početnike — nema nepraktičnih faza, nema opreme koju nemate, sve ide brzo i glatko.

Idealno svakog dana — dve vekne, gotove za nekoliko sati rada, a traje nekoliko dana. Ako volite sveže sezonske salate, supice ili jednostavne sendviče — domaći hleb postaje pravo otkriće.

Par saveta da uvek ispadne savršeno

Voda treba da bude mlaka, ne vrela — to pomaže da kvasac lepo proradi.

— to pomaže da kvasac lepo proradi. Ne brinite ako je testo malo lepljivo — to je normalno, ne pokušavajte da ga “osušite” dodatnim brašnom.

— to je normalno, ne pokušavajte da ga “osušite” dodatnim brašnom. Ako želite gušći hleb (za sendviče), možete smanjiti količinu vode za 5-10%. Ako volite rupičastu sredinu, držite se recepta.

možete smanjiti količinu vode za 5-10%. Ako volite rupičastu sredinu, držite se recepta. Hleb je najbolje jesti svež, prvog i drugog dana — tada je korica hrskava, a unutrašnjost mekana.

Uz malo dobijate mnogo

Ako ste mislili da je domaći hleb težak, mukotrpan i pun tajni — razmislite ponovo. Ovaj domaći hleb od 4 sastojka pokazuje da je moguće uz malo — dobiti mnogo. Ne treba vam nikakvo predznanje, nema miješenja, nema komplikacija — samo četiri sastojka, malo strpljenja i posle svega nekoliko sati imate svežu, toplu veknu sa hrskavom korom.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com