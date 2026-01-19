Najlepši slavski kolač za Jovanjdan: Ovako se mese ukrasi u manastirima da ostanu besprekorno svetli i jasni

Želite da ukrasi za slavski kolač ostanu snežno beli i nakon pečenja? Ova manastirska tajna pripreme testa garantuje savršenstvo.

Tajna da ukrasi za slavski kolač ostanu besprekorno beli i jasni leži u smesi bez kvasca sa dodatkom gustina i upotrebi isključivo hladne vode. Upravo tajna razmera brašna i skroba sprečava da figure potamne, deformišu se ili popucaju tokom pečenja, čuvajući njihovu simboliku netaknutom.

Koliko puta ste s ponosom izneli kolač pred goste, samo da biste shvatili da su se pažljivo pravljeni golubovi i krstovi deformisali u rerni? Ovaj drevni metod, koji se brižljivo čuva u manastirskim kuhinjama, osigurava da svaka pletenica i slovo izgledaju kao da su isklesani od najfinijeg belog mermera. Ne dozvolite da vaš trud propadne zbog jedne osnovne greške koju pravi većina domaćica – korišćenja istog testa za hleb i za ukrase.

Kako se pripremaju ukrasi za slavski kolač po manastirskom receptu

Da bi ukrasi za slavski kolač bili postojani i tvrdi, zaboravite na jaja, mleko i kvasac u ovom delu procesa. Ovi sastojci izazivaju tamnjenje i širenje. Sledite ove korake za rezultat koji oduzima dah:

Pomešajte 200g mekog brašna (tip 400) sa 50g gustina (ključno za snežnu boju).

Dodajte prstohvat soli i postepeno dolivajte oko 100ml hladne vode.

Mesite testo dok ne postane izuzetno tvrdo i glatko, mnogo tvrđe nego za sam kolač.

Ostavite testo da „odmori“ 30 minuta umotano u foliju kako se ne bi sušilo.

Rastanjite oklagijom na debljinu od 3-4 mm i vadite oblike modlama ili nožem.

Kada koristite ovaj metod, figure ostaju savršeno bele, a ivice oštre kao žilet. Ovo nije samo estetika, već poštovanje tradicije i sveca kojeg proslavljate.

Mali trik koji menja sve

Postoji jedan detalj koji vrhunski pekari retko otkrivaju. Pre nego što ukrase zalepite na narastao kolač, premažite donju stranu ukrasa vodom, a ne jajetom. Međutim, ključni savet je sledeći: ukrase stavite na kolač tek kada je on napola pečen (ako je to moguće izvesti bezbedno) ili, ako ih stavljate odmah, prekrijte kolač papirom za pečenje prvih 20 minuta. Tako će testo ispod narasti, a ukrasi neće „potonuti“ u meku sredinu.

Nema lepšeg osećaja od mirisa doma dok se iz rerne širi toplina, a vi znate da će ovogodišnji kolač biti vaše remek-delo.

Da li vi imate neki poseban oblik ukrasa koji obavezno stavljate na svoj slavski kolač?

