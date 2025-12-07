Najmekše domaće kiflice sa džemom — bez kvasca, savršene za doručak ili večeru

Da li ste ikada poželeli da pripremite prave domaće kiflice sa džemom — mekane i mirisne — ali nemate kvasac ili prašak za pecivo pri ruci? Ovaj recept za domaće kiflice bez kvasca pokazuje da nije potrebno čekanje na dizanje testa, a rezultat može biti iznenađujuće ukusan i zadovoljavajući — savršeno za doručak ili kasni popodnevni čaj.

Kako se prave kiflice bez kvasca

Recept je iz jednostavnih, svakodnevnih sastojaka:

oko 400 g brašna, prstohvat soli

200 g margarina (hladnog)

200 g pavlake (15–20 % mlečne masti)

200 g džema po izboru

šećer u prahu za posipanje

Prvo narendajte hladan margarin i utrljajte ga u brašno dok ne dobijete teksturu nalik krupnim mrvicama. Zatim umešajte pavlaku i so da dobijete glatko, ravnomerno testo. Smotajte testo u kesu i ostavite u frižider oko 30 minuta da se stegne — to pomaže da testo zadrži maslac u komadima i da kiflice budu mekane.

Nakon hlađenja, podelite testo na dva dela, razvaljajte svaki do debljine oko 2–3 mm, i isecite trouglove. Na donji deo svakog trougla dodajte kašičicu džema, pa uvijte u oblik kiflica.

Pecite u rerni zagrejanoj na oko 170°C oko 35 minuta. Kad kiflice dobiju zlatnu boju, izvadite ih i pospite prah-šećerom po želji.

Zašto baš ovaj recept za kiflice

Bez kvasca i praška za pecivo — znači nema vremena za dizanje testa, nema čekanja, idealno kad vam treba nešto brzo.

Jednostavni sastojci — verovatno već imate sve kod kuće.

Rezultat: meko, privlačno testo i slatka nota džema koja vrišti “toplo iz rerne”.

Mali saveti za bolji rezultat

Pazite da puter bude hladan kad ga mesite u brašnu — to pomaže da testo ne postane premasno, a kiflice budu bolje teksture.

Ne preterujte sa džemom — dovoljno je par grama po trouglu, previše može da procuri tokom pečenja.

Ohlađeno testo razvaljajte tanko — to doprinosi mekanoj sredini i laganoj korici.

Minimalno sastojaka, maksimalno ukusa

Ako želite recept koji je jednostavan, brz i sa minimalnim sastojcima — domaće kiflice bez kvasca su pun pogodak. Ne zahtevaju specijalne namirnice ni veštine, a svaki zalogaj donosi toplinu i zadovoljstvo. Ako tražite brzi doručak ili prijatni desert za goste — isprobajte ovaj recept!

