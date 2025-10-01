Najmekše krofne ikad: Bez kvasca, bez čekanja – ali s 1 sastojkom koji menja sve

Krofne koje se prave bez čekanja, a mekše su nego one sa kvascem – trik je u jogurtu.

Ako želiš da napraviš najmekše krofne bez kvasca, dodaj jogurt – on je tajni sastojak koji menja sve. Jogurt u kombinaciji sa praškom za pecivo daje testu vlažnost i podiže ga odmah, bez čekanja. Rezultat? Krofne koje šušte pod zubima, a gotove su za manje od pola sata2.

Zašto su ove krofne mekane i bez čekanja?

Zato što ne koristiš kvasac, već prašak za pecivo i jogurt – oni reaguju odmah.

Kvasac zahteva vreme da testo naraste, ali prašak za pecivo deluje čim se zagreje. Jogurt dodaje vlažnost i blagu kiselost, pa testo postaje mekano i elastično. Ove krofne ne traže ni čekanje ni komplikaciju – samo par minuta i spremne su za prženje.

Kako da napravite krofne bez kvasca korak po korak?

Umutite 2 jaja sa 2 kašike šećera i 1 vanilin šećerom. Dodajte 200 ml jogurta i promešaj. Umešajte 350 g brašna, 1 prašak za pecivo i prstohvat soli. Testo razvucite na pobrašnjenoj površini i modlom vaditi krofne. Pržite ih u dubokom ulju dok ne porumene. Pospi šećerom u prahu i uživaj.

Koji trik čini razliku u teksturi?

Jogurt je taj koji daje mekoću i sprečava da krofne budu suve.

Mnogi preskoče jogurt misleći da nije bitan, ali upravo on daje onu „šuškastu“ teksturu. Ako koristiš kefir umesto jogurta, rezultat je sličan – krofne ostaju mekane i sutradan.

Zašto vredi probati ovaj recept?

Bez kvasca = bez čekanja

Jogurt + prašak za pecivo = instant reakcija

Mekoća koja traje

Idealno kad ti se jede nešto slatko, a nemaš vremena

Recept uspeva i početnicima

