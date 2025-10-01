Najmekše krofne ikad: Bez kvasca, bez čekanja – ali s 1 sastojkom koji menja sve

Krofne koje se prave bez čekanja, a mekše su nego one sa kvascem – trik je u jogurtu.
Ako želiš da napraviš najmekše krofne bez kvasca, dodaj jogurt – on je tajni sastojak koji menja sve. Jogurt u kombinaciji sa praškom za pecivo daje testu vlažnost i podiže ga odmah, bez čekanja. Rezultat? Krofne koje šušte pod zubima, a gotove su za manje od pola sata2.
Zašto su ove krofne mekane i bez čekanja?
Zato što ne koristiš kvasac, već prašak za pecivo i jogurt – oni reaguju odmah.
Kvasac zahteva vreme da testo naraste, ali prašak za pecivo deluje čim se zagreje. Jogurt dodaje vlažnost i blagu kiselost, pa testo postaje mekano i elastično. Ove krofne ne traže ni čekanje ni komplikaciju – samo par minuta i spremne su za prženje.
Kako da napravite krofne bez kvasca korak po korak?
- Umutite 2 jaja sa 2 kašike šećera i 1 vanilin šećerom.
- Dodajte 200 ml jogurta i promešaj.
- Umešajte 350 g brašna, 1 prašak za pecivo i prstohvat soli.
- Testo razvucite na pobrašnjenoj površini i modlom vaditi krofne.
- Pržite ih u dubokom ulju dok ne porumene.
- Pospi šećerom u prahu i uživaj.
Koji trik čini razliku u teksturi?
Jogurt je taj koji daje mekoću i sprečava da krofne budu suve.
Mnogi preskoče jogurt misleći da nije bitan, ali upravo on daje onu „šuškastu“ teksturu. Ako koristiš kefir umesto jogurta, rezultat je sličan – krofne ostaju mekane i sutradan.
Zašto vredi probati ovaj recept?
- Bez kvasca = bez čekanja
- Jogurt + prašak za pecivo = instant reakcija
- Mekoća koja traje
- Idealno kad ti se jede nešto slatko, a nemaš vremena
- Recept uspeva i početnicima
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com