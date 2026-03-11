Najmekši hleb ikada: Po japanskom receptu i načinu pripreme, danima ostaje svež

Japanska tehnika za hleb garantuje najbolju rezultat. Biće mekan i svež najmanje tri dana, obavezno probajte!
Japanska tehnika za hleb garantuje najmekši hleb ikada. Biće mekan i svež najmanje tri dana, obavezno probajte već danas.
Hleb je skoro obavezni deo ishrane većine ljudi. On je gotovo obavezan u svakoj kuhinji. A svi znaju da nema ničeg lepšeg od pravog domaćeg hleba.
Zato smo stalno u potrazi za najboljim receptima, a ovoga puta imamo jedan baš sjajan.
Naime, na TikTok profilu gastro brat, naišli smo na recept za najmekši hleb ikada.
-Vreme je da vam otkrijem tajnu japansku tehniku (#TangZhong) – uz pomoć koje ćete imati mekan i ukusan hleb koji ostaje svež čak do 3 dana, piše u opisu recepta.
Potrebni sastojci za hleb:
TangZhong smesa:
- Voda – 200 ml
- Brašno – 40 g
Kvasac smesa:
- Mleko – 120 ml (toplo)
- Puter – 60 g (otopljeni)
- Šećer – 50 g
- Kvasac – 20 g (svež)
Suvi sastojci:
- Brašno – 325 g
- So – 1 kašičica
Za premaz pre odlaska u rernu vam treba jedno umućeno jaje, a odmah po izlasku hleba iz rerne – premažite ga otopljenim puterom (50 g)
Uživajte u ovom neviđeno mekanom hlebu!
@nespretna_domacica
