Najmekši hleb ikada: Po japanskom receptu i načinu pripreme, danima ostaje svež

Japanska tehnika za hleb garantuje najmekši hleb ikada. Biće mekan i svež najmanje tri dana, obavezno probajte već danas.

Hleb je skoro obavezni deo ishrane većine ljudi. On je gotovo obavezan u svakoj kuhinji. A svi znaju da nema ničeg lepšeg od pravog domaćeg hleba.

Zato smo stalno u potrazi za najboljim receptima, a ovoga puta imamo jedan baš sjajan.

Naime, na TikTok profilu gastro brat, naišli smo na recept za najmekši hleb ikada.

-Vreme je da vam otkrijem tajnu japansku tehniku (#TangZhong) – uz pomoć koje ćete imati mekan i ukusan hleb koji ostaje svež čak do 3 dana, piše u opisu recepta.

Potrebni sastojci za hleb:

TangZhong smesa:

Voda – 200 ml

Brašno – 40 g

Kvasac smesa:

Mleko – 120 ml (toplo)

Puter – 60 g (otopljeni)

Šećer – 50 g

Kvasac – 20 g (svež)

Suvi sastojci:

Brašno – 325 g

So – 1 kašičica

Za premaz pre odlaska u rernu vam treba jedno umućeno jaje, a odmah po izlasku hleba iz rerne – premažite ga otopljenim puterom (50 g)

Uživajte u ovom neviđeno mekanom hlebu!

