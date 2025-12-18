Najmekši hleb ikada: Uz japanski recept i način pripreme, hleb će biti svež danima!

Hleb je sastavni deo ishrane većine ljudi. On je gotovo obavezan u svakoj kuhinji. A svi znaju da nema ničeg lepšeg od pravog domaćeg hleba.
Zato smo stalno u potrazi za najboljim receptima, a ovoga puta imamo jedan baš sjajan. Vreme je za japanski hleb.
Naime, na TikTok profilu gastro brat, naišli smo na recept za najmekši hleb ikada.
-Vreme je da vam otkrijem tajnu japansku tehniku (#TangZhong) – uz pomoć koje ćete imati mekan i ukusan hleb koji ostaje svež čak do 3 dana, piše u opisu recepta.
Potrebni sastojci za japanski hleb:
TangZhong smesa:
– Voda – 200 ml
– Brašno – 40 g
Kvasac smesa:
– Mleko – 120 ml (toplo)
– Puter – 60 g (otopljeni)
– Šećer – 50 g
– Kvasac – 20 g (svež)
Suvi sastojci:
– Brašno – 325 g
– So – 1 kašičica
Za premaz pre odlaska u rernu vam treba jedno umućeno jaje, a odmah po izlasku hleba iz rerne – premažite ga otopljenim puterom (50 g)
Uživajte u ovom neviđeno mekanom hlebu!
@nespretna_domacica
Pravimo japanski mlečni hleb možda i najmekši hleb koji se može napraviti. ☺️😍 Sastojci Tangzhong Starter: 30gr brašna 150ml vode Testo: 450-500 gr brašna 2 kašike šećera 1 kašičica soli 40gr kvasca 200ml mleka 1 jaje Ceo tangzhong starter 40 gr putera Za starter pomešajte brašno i vodu i kuvajte uz neprekidno mešanje dok se ne zgusne. Smesu preručite u drugu posudu i ohladite na sobnoj temperaturi. U toplom mleku rastopite sveži kvasac, dodajte šećer, umućeno jaje, i rastopljeni puter. Dodajte brašno, so i na kraju unapred pripremljeni starter. Umesite testo i ostavite ga sat vremena da naraste. Podelite testo na četiri jednaka dela, formirajte četiri loptice i ostavite da narastu još petnaestak minuta. Svaku razvucite oklagijom, prekloplopite sa dve strane ka unutra, a onda uvijte u rolnu. Prstima spojite kraj testa , da se zalepi. Pažljivo propratite postupak sa snimka. Poređajte ih u maslacem podmazani pleh i pustite da narastu jedan sat. Na kraju ih premažite belacetom i pecite u zagrejanoj rerni na 190 stepeni 15 do 20 minuta. Nemojte čekati da se ohlade, odmah uživajte u njihovom ukusu. 😋💛 #mlecnihleb #mlečnihleb #japanskihleb #hleb #pogaca #pogača #testo #kifle #puterkifle #hrana #recepti #ukusnirecepti #bread #breadmaking #milkbread #recipe
