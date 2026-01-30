Najmekši hleb koji ćete probati: Uz japanski recept i način pripreme, hleb će biti svež danima!

Hleb je sastavni deo ishrane većine ljudi. On je gotovo obavezan u svakoj kuhinji. A svi znaju da nema ničeg lepšeg od pravog domaćeg hleba.

Zato smo stalno u potrazi za najboljim receptima, a ovoga puta imamo jedan baš sjajan. Vreme je za japanski hleb.

Naime, na TikTok profilu gastro brat, naišli smo na recept za najmekši hleb ikada.

-Vreme je da vam otkrijem tajnu japansku tehniku (#TangZhong) – uz pomoć koje ćete imati mekan i ukusan hleb koji ostaje svež čak do 3 dana, piše u opisu recepta.

Potrebni sastojci za japanski hleb:

TangZhong smesa:

– Voda – 200 ml

– Brašno – 40 g

Kvasac smesa:

– Mleko – 120 ml (toplo)

– Puter – 60 g (otopljeni)

– Šećer – 50 g

– Kvasac – 20 g (svež)

Suvi sastojci:

– Brašno – 325 g

– So – 1 kašičica

Za premaz pre odlaska u rernu vam treba jedno umućeno jaje, a odmah po izlasku hleba iz rerne – premažite ga otopljenim puterom (50 g)

Uživajte u ovom najmekšem hlebu koji ste probali!

