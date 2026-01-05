Najukusnija pita bundevara na Balkanu – ovaj recept se ne zapisuje, već nasleđuje! (VIDEO)

Recept za pitu bundevaru je prava porodična dragocenost koju nećete naći u kuvarima. Ova pita je toliko hrskava, a opet mekana i mirisna.

Pogledajte kako se pravi pita bundevara koja se ne zapisuje, već se prenosi s kolena na koleno!

Ovaj recept je prava porodična dragocenost koju nećete naći u običnim kuvarima. Reč je o piti koja je toliko hrskava da se čuje u komšiluku, a unutra ostaje mekana i mirisna.

Iako ja lično imam svoju malu tajnu vezanu za ovaj ukus, spremila sam je na poseban način koji spaja tradiciju i jedan neočekivani preliv. Savršen spoj bele bundeve, cimeta i krckavih kora napraviće pravu čaroliju na vašem stolu, a miris koji će ispuniti kuću vratiće vas u najlepše dane detinjstva.

Pita bundevara

500-600 gr bele bundeve

malo cimeta

malo muskatnog oraščića

2 vanilin šećera

100 gr suvog groždja

100 gr šećera po želji

Za premaz:

3 jaja

50 ml ulja

200 ml jogurta

1/2 praška za pecivo

100 gr griza

9 list gotovih kora

Priprema

Umutili smo jaja penasto i dodali šećer po želji. Zatim smo dodali ulje, jogurt, prašak za pecivo i griz, pa sve lepo izjednačili da dobijemo fin premaz. Prvu koru premazujemo uljem, kao i treću koru, jer na svaku treću koru (odnosno na jednu trećinu ukupnih kora) razbacujemo rendanu bundevu. Sledeće dve kore se filuju na isti način – na svaku treću se stavlja bundeva dok ne utrošimo materijal.

