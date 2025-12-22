Najukusnija pita bundevara na Balkanu – recept se ne zapisuje, već se nasleđuje! (VIDEO)

Pogledajte kako se pravi pita bundevara koja se ne zapisuje, već se prenosi s kolena na koleno!
Ovaj recept je prava porodična dragocenost koju nećete naći u običnim kuvarima. Reč je o piti koja je toliko hrskava da se čuje u komšiluku, a unutra ostaje mekana i mirisna.
Iako ja lično imam svoju malu tajnu vezanu za ovaj ukus, spremila sam je na poseban način koji spaja tradiciju i jedan neočekivani preliv. Savršen spoj bele bundeve, cimeta i krckavih kora napraviće pravu čaroliju na vašem stolu, a miris koji će ispuniti kuću vratiće vas u najlepše dane detinjstva.
Pita bundevara
500-600 gr bele bundeve
malo cimeta
malo muskatnog oraščića
2 vanilin šećera
100 gr suvog groždja
100 gr šećera po želji
Za premaz:
3 jaja
50 ml ulja
200 ml jogurta
1/2 praška za pecivo
100 gr griza
9 list gotovih kora
Priprema
Umutili smo jaja penasto i dodali šećer po želji. Zatim smo dodali ulje, jogurt, prašak za pecivo i griz, pa sve lepo izjednačili da dobijemo fin premaz. Prvu koru premazujemo uljem, kao i treću koru, jer na svaku treću koru (odnosno na jednu trećinu ukupnih kora) razbacujemo rendanu bundevu. Sledeće dve kore se filuju na isti način – na svaku treću se stavlja bundeva dok ne utrošimo materijal.
