Najveća tajna lisnatog testa: Trik od 2 minuta za 100 slojeva bez muke

Pusti one priče da ti za pravo pecivo treba ceo dan, tri kilograma putera i živci kao strune. Svi smo bar jednom probali da preklapamo, hladimo, pa opet preklapamo, i na kraju dobijemo nešto što liči na običnu pogaču. Možda niste znali, ali najveća tajna lisnatog testa zapravo nije u satima rada, već u jednom prostom triku koji menja sve što ste do sada čuli o mešenju.

Zaboravite na komplikovane recepte i mučenje u kuhinji. Sve što vam treba je jedan mali dodatak i tehnika koja traje bukvalno 2 minuta. Vaše kiflice, pite i žu-žu pogačice će od danas izgledati kao da su izašle iz najskuplje francuske pekare, a niko vam neće verovati da niste proveli ceo dan pored šporeta.

U čemu je trik sa 100 slojeva?

Glavna greška koju svi pravimo je predugo mešenje testa rukama. Čim vi testo „ubijete“ toplotom dlanova, od onih finih listića nema ništa. Da bi se primenila najveća tajna lisnatog testa, ključno je da sve radite brzo i sa veoma hladnim sastojcima.

Kada zamesite obično, prosto testo od brašna, vode i malo soli, razvucite ga u jedan veliki krug. Umesto da mažete puter, uzmite ga direktno iz zamrzivača i narendajte ga preko celog testa. To je tajna koja pravi stotine tankih pregrada između slojeva brašna bez ikakvog napora.

Trik od 2 minuta: Smotaj i ne brini

E sad ide onaj deo gde štedite sate vremena i živaca. Umesto onog čuvenog preklapanja u obliku pisma koje se ponavlja unedogled, testo jednostavno zamotajte u čvrst rolat (kao za štrudlu). Kada dobijete taj duguljasti rolat, samo ga dlanom malo spljeskajte i presavijte ga na tri dela, jedan preko drugog.

I to je to! Tim jednim potezom ste stvorili neverovatan broj slojeva koji će se u rerni raširiti kao harmonika. Nema hlađenja od sat vremena između svake serije, nema nervoze. Čim ga presavijete, vaše domaće testo je spremno da se seče i ide u vrelu rernu.

Rezultat koji će vas šokirati

Kada izvadite pleh, videćete da je pecivo lagano kao perce i da se bukvalno drobi pod prstima. Ovo je definitivno najveća tajna lisnatog testa jer dobijate vrhunski kvalitet uz nula muke.

Mali savet za kraj: Rerna mora biti vrela, bar 220 stepeni. Taj nagli udar toplote će učiniti da se narendani puter trenutno pretvori u paru i „eksplodira“ unutar testa, čineći svaki sloj savršeno hrskavim. Javite komšinicama recept, jer će vas ionako sve redom pitati u čemu je štos!

