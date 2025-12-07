Najzdraviji hleb na svetu: Lekar otkrio recept koji daje 10 grama proteina po kriški

Otkrijte recept za zdrav hleb koji daje oko 10 g proteina i korisnih vlakana po kriški.

Kako sve više potrošača izražava zabrinutost zbog aditiva i prerađenih sastojaka u hlebu iz supermarketa, neki medicinski stručnjaci predlažu alternative koje se mogu pripremiti kod kuće. Nedavni primer dolazi od dr Karana Radžana, poznatog široj javnosti kroz svoje savete na društvenim mrežama, koji je predstavio svoj recept za zdrav hleb dizajniran da obezbedi visok unos proteina i vlakana, sa potencijalnim koristima za zdravlje creva.

Već nakon prve kriške osetićete razliku — mekana sredina, seme u korici i osećaj sitosti koji traje. U nastavku donosimo recept za domaći zdravi hleb koji nudi oko 10 g proteina i značajan nivo vlakana po kriški — baš onakav kakav obećavaju.

Šta vam treba (osnovni sastojci)

Voda — mlaka, da aktivira kvasac.

Grčki jogurt — izvor dodatnih proteina i lakto-kultura za creva.

Kvasac, malo šećera, so, brašno za hleb.

Vlakna “fibre Loam” ili, po želji, psyllium).

Maslinovo ulje ekstra devičansko.

Seme (npr. bundevino i suncokretovo) za hrskavost, dodatak proteina i zdrave masti.

Kako pripremiti hleb — korak po korak

Aktivirajte kvasac u mlakoj vodi sa malo šećera — sačekajte oko sat vremena.

U veliku posudu stavite suve sastojke: brašno, so, dodatak vlakana.

Dodajte grčki jogurt + vodu sa kvascem + maslinovo ulje, i zamesite testo dok ne postane homogeno i blago lepljivo.

Namažite pleh maslinovim uljem i stavite testo da naraste 1–2 sata u toploj prostoriji. To omogućava sporiju fermentaciju — što pomaže razgradnji skroba i može olakšati varenje.

Pred pečenje premažite testo mešavinom vode i brašna pa pospite semenkama — one daju dodatnu teksturu, proteine i zdrave masti.

Pecite u rerni na 200 °C oko 30 minuta. Kad se ohladi — možete iseći na kriške i čak zamrznuti za kasniju upotrebu.

Šta dobijate sa ovom pogačom

Jedna kriška donosi ~10 g proteina i ~6 g vlakana.

Zasićenost i dugotrajniji osećaj sitosti — bez rafinisanih dodataka.

Zdrava flora creva, zahvaljujući kombinaciji vlakana i jogurta.

Teksturu i ukus pravog domaćeg hleba — sa korom i hrskavim semenkama.

Ako želite — možete modifikovati recept: koristiti deo integralnog brašna, dodati razna semena ili orašaste plodove. Bitno je da zadržite balans proteina, vlakana i dobre fermentacije — tada funkcionalni hleb zaista ispunjava svoju svrhu.

Uz malo truda, dostupne sastojke i volju, ovaj zdravi hleb može da postane deo vaše svakodnevice — hranljiv, zasitan i iskreno zdrav.

