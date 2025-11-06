Recept za najzdraviji hleb na svetu – tajna koja menja doručak i dijetu zauvek

Postoji hleb koji ne goji, već pomaže da se osećate lagano i siti. Njegova tajna je u jednostavnim sastojcima koji ubrzavaju metabolizam i čuvaju energiju tokom dana.

Donosimo recept za najzdraviji hleb na svetu koji je ime je dobio po velikom biblijskom proroku Jezekilju. U istoimenoj knjizi Biblije, spominje se hleb napravljen od pšenice, pasulja, sočiva i prosa, a danas je oživeo u ovom odličnom receptu.

Većina hlebova je puna praznih kalorija i brzo podiže šećer u krvi. Najzdraviji hleb na svetu pod nazivom Jezekilj hleb, pravi se od proklijalih vrsta žitarica koje u hlebu smanjuju količinu antinutrijenata koji sprečavaju telo da apsorbuje hranjive materije. To je takođe kombinacija koja daje dug osećaj sitosti i sprečava napade gladi.

Takođe, u ovom hlebu nema šećera, ali tokom pripreme slobodno možete dodati med ako želite. Obiluje zasitnim vlaknima koji će vam pomoć da suzbijete želju za suvišnim grickanjem tokom dana.

Potrebni sastojci:

2 ½ šoljice proklijalih pšenica

1 ½ šoljice proklijale spelte

½ šoljice proklijalog ječma

¼ šoljice proklijalog prosa

¼ šoljice proklijale zelenog sočiva

2 kašike proklijalog belog pasulja

2 kašike proklijalog crvenog pasilja

2 kašike proklijalog pinto pasulja ili trešnjevca (šarenog pasulja)

4 šoljice mlake surutke (ili vode)

1 1/8 šoljice meda

½ šoljice maslinovog ulja

2 kašike soli

2 kašike suvog kvasca (dva paketića)

½ šoljice mlevenog lanenog semena (opcionalno)

1 jaje + 2 kašike vode (opcionalno, za završni premaz testa)

Semenke suncokreta ili susama

Sušeno voće (opcionalno, za oplemenjivanje ukusa)

Priprema:

1. U posudi pomešajte prvih osam sastojaka, a zatim ih sameljite u blenderu

2. U velikoj staklenoj posudi pomešajte surutku (ili vodu), med, ulje i so

3. U odvojenoj posudi pomešajte dobijeno brašno, kvasac, mleveni susam dok smesa ne bude homogena

4. Suve sastojke dodajte mokrim i mešajte ih 10 minuta uz pomoć ruku ili miksera

5. Dobijeno testo ubacite u nauljenu posudu za pečenje

6. U ovom opcionalnom koraku testo možete premazati jajetom i posuti susamom ili semenkama od lana. Takođe, u testo možete ubaciti komadiće sušenog voća

7. Posudu za pečenje prekrijte čistom kuhinjskom krpom i pustite da odstoji jedan sat

8. U zavisnosti od veličine posude za pečenje, pecite u zagrejanoj pećnici 30-50 minuta na 175°C

Kako deluje na Vaše telo?

Smanjuje apetit – vlakna iz semenki usporavaju varenje.

vlakna iz semenki usporavaju varenje. Podržava mršavljenje – nema praznih kalorija, već hranljive materije.

– nema praznih kalorija, već hranljive materije. Daje energiju – proteini iz jogurta stabilizuju nivo šećera u krvi.

Zamislite doručak gde jedna kriška hleba drži glad pod kontrolom do ručka. To je efekat koji ćete primetiti već posle prvih dana.

Ako ste na dijeti, ovaj hleb je siguran izbor. Možete ga kombinovati sa povrćem, supama ili laganim namazima. Nema osećaja uskraćenosti – naprotiv, dobijate osećaj kontrole i zadovoljstva.

Najzdraviji hleb nije samo recept – to je mali trik koji menja način na koji razmišljate o doručku i dijeti. Probajte ga i otkrijte kako jednostavna promena može doneti brze i vidljive rezultate.

