Napravite domaći hleb za 5 minuta – bez greške, bez čekanja

Miris domaćeg hleba iz rerne – uz samo jednu činiju, malo strpljenja i recept koji ne greši.
Ako želite da napravite domaći hleb sa kvascem, ali nemate vremena za komplikacije – postoji rešenje. Ovaj recept zahteva samo 5 minuta pripreme, a testo se diže dok vi radite nešto drugo. Rezultat? Mekan, mirisan hleb koji uspeva svaki put – čak i kad ste početnik.
Kako da napravim domaći hleb sa kvascem za 5 minuta pripreme?
Pomešajte sve sastojke u jednoj činiji, ostavite da naraste, pa pecite. Priprema traje 5 minuta – ostatak posla obavlja kvasac i rerna.
Ovaj recept je idealan za one koji žele domaći hleb, ali bez stresa oko mešenja i čekanja. Testo se ne mesi rukama, već se samo promeša kašikom. Kvasac radi svoje, a vi imate slobodan dan.
Koji su sastojci za jednostavan hleb sa kvascem?
- 500g brašna (najbolje meko ili tip 400)
- 1 kesica suvog kvasca (7g)
- 1 kašičica soli
- 1 kašičica šećera
- 350ml mlake vode
- 2 kašike ulja
Kako se pravi hleb korak po korak?
- U velikoj činiji pomešajte brašno, kvasac, so i šećer.
- Dodajte mlaku vodu i ulje.
- Sve promešajte kašikom dok ne dobijete lepljivo testo.
- Pokrijte krpom i ostavite da naraste 45–60 minuta.
- Sipajte u podmazan pleh ili kalup.
- Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 220°C oko 30 minuta.
Da li mogu da ubrzam dizanje testa?
Možete! Stavite činiju sa testom u mlaku rernu (oko 40°C) ili blizu radijatora. Testo će narasti za 30 minuta.
Kako da znam da je hleb gotov?
Kad dobije zlatnu koricu i kad kucnete po njemu – zvuk treba da bude šupalj. Ako niste sigurni, ostavite još 5 minuta u rerni.
Zašto je ovaj recept pouzdan?
Zato što koristi proverene proporcije, ne zahteva mešenje i uspeva čak i kad niste precizni. Kvasac daje volumen, a rerna završava posao. Idealno za one koji žele domaći hleb bez komplikacija.
Najčešća pitanja o domaćem hlebu sa kvascem
– Da li mogu da koristim sveži kvasac?
Možete – zamenite 1 kesicu suvog kvasca sa 20g svežeg, rastopljenog u vodi.
– Koliko dugo može da stoji ovaj hleb?
Do 3 dana u krpi ili kutiji. Može i da se zamrzne.
– Mogu li da dodam integralno brašno?
Možete, ali dodajte malo više vode jer integralno brašno više upija.
Ovaj hleb je moj „go-to“ kad mi se jede nešto toplo, domaće i utešno. Priprema traje kraće nego da odete do pekare, a miris u kući je neprocenjiv. Nekad dodam semenke, nekad beli luk, a nekad samo uživam u jednostavnosti. Ako ste ikad pomislili da ne znate da pravite hleb – evo dokaza da možete.
Isprobajte odmah! Ne čekajte vikend – uzmite činiju, pomešajte sastojke i pustite kvasac da radi.
