Napravite domaći hleb za 5 minuta – bez greške, bez čekanja

 –  
Zlatno-pečeni domaći hleb sa hrskavom koricom
Foto: Krstarica/AI

Miris domaćeg hleba iz rerne – uz samo jednu činiju, malo strpljenja i recept koji ne greši.

Ako želite da napravite domaći hleb sa kvascem, ali nemate vremena za komplikacije – postoji rešenje. Ovaj recept zahteva samo 5 minuta pripreme, a testo se diže dok vi radite nešto drugo. Rezultat? Mekan, mirisan hleb koji uspeva svaki put – čak i kad ste početnik.

Kako da napravim domaći hleb sa kvascem za 5 minuta pripreme?

Pomešajte sve sastojke u jednoj činiji, ostavite da naraste, pa pecite. Priprema traje 5 minuta – ostatak posla obavlja kvasac i rerna.

Ovaj recept je idealan za one koji žele domaći hleb, ali bez stresa oko mešenja i čekanja. Testo se ne mesi rukama, već se samo promeša kašikom. Kvasac radi svoje, a vi imate slobodan dan.

Koji su sastojci za jednostavan hleb sa kvascem?

  • 500g brašna (najbolje meko ili tip 400)
  • 1 kesica suvog kvasca (7g)
  • 1 kašičica soli
  • 1 kašičica šećera
  • 350ml mlake vode
  • 2 kašike ulja

Kako se pravi hleb korak po korak?

  1. U velikoj činiji pomešajte brašno, kvasac, so i šećer.
  2. Dodajte mlaku vodu i ulje.
  3. Sve promešajte kašikom dok ne dobijete lepljivo testo.
  4. Pokrijte krpom i ostavite da naraste 45–60 minuta.
  5. Sipajte u podmazan pleh ili kalup.
  6. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 220°C oko 30 minuta.

Da li mogu da ubrzam dizanje testa?

Možete! Stavite činiju sa testom u mlaku rernu (oko 40°C) ili blizu radijatora. Testo će narasti za 30 minuta.

Kako da znam da je hleb gotov?

Kad dobije zlatnu koricu i kad kucnete po njemu – zvuk treba da bude šupalj. Ako niste sigurni, ostavite još 5 minuta u rerni.

Zašto je ovaj recept pouzdan?

Zato što koristi proverene proporcije, ne zahteva mešenje i uspeva čak i kad niste precizni. Kvasac daje volumen, a rerna završava posao. Idealno za one koji žele domaći hleb bez komplikacija.

Najčešća pitanja o domaćem hlebu sa kvascem

 – Da li mogu da koristim sveži kvasac?

Možete – zamenite 1 kesicu suvog kvasca sa 20g svežeg, rastopljenog u vodi.

 – Koliko dugo može da stoji ovaj hleb?

Do 3 dana u krpi ili kutiji. Može i da se zamrzne.

 – Mogu li da dodam integralno brašno?

Možete, ali dodajte malo više vode jer integralno brašno više upija.

Ovaj hleb je moj „go-to“ kad mi se jede nešto toplo, domaće i utešno. Priprema traje kraće nego da odete do pekare, a miris u kući je neprocenjiv. Nekad dodam semenke, nekad beli luk, a nekad samo uživam u jednostavnosti. Ako ste ikad pomislili da ne znate da pravite hleb – evo dokaza da možete.

Isprobajte odmah! Ne čekajte vikend – uzmite činiju, pomešajte sastojke i pustite kvasac da radi. 

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com