Ne bacajte stari hleb: Napravite ‘carsku pitu’ od 100 dinara: Toliko je dobra da će je ukućani tražiti svaki dan

Otkrijte kako se pravi carska pita od starog hleba koja štedi novac i oduševljava ukusom. Isprobajte recept koji svi traže.

Carska pita od starog hleba nije samo način da reciklirate hranu, već genijalno rešenje koje za samo 100 dinara hrani celu porodicu.

Tajna savršenog ukusa leži u bogatom prelivu od jaja i jogurta koji svaku, pa i najtvrđu koricu, pretvara u mekani delikates dostojan carske trpeze.

Koliko puta ste stajali iznad kante za smeće sa veknom hleba od juče, osećajući grižu savesti? Bacanje hleba u našoj tradiciji se smatra velikim grehom, a naše bake su znale ono što smo mi u brzini života zaboravili. Stari hleb nije otpad, već zlatna osnova za najukusnija jela.

Mnogi greše misleći da je za vrhunski obrok potrebno skupo meso ili egzotični začini. Istina je drugačija. Najbolja jela nastaju iz nužde i kreativnosti, a ovaj recept je dokaz da se novčanik ne mora isprazniti da bi stomak bio pun.

Zašto je carska pita od starog hleba apsolutni hit?

Ovo jelo je postalo viralno s razlogom. Priprema traje kraće od odlaska do pekare, a rezultat je topao, domaći obrok koji miriše na detinjstvo. Pored uštede, dobijate jelo koje se topi u ustima i koje možete prilagoditi onome što trenutno imate u frižideru.

Evo šta vam je potrebno da bi carska pita od starog hleba uspela iz prvog puta:

500g starog hleba (iseckanog na kockice)

4 cela jaja (umutite ih penasto)

300ml jogurta (ključan za mekoću)

100ml ulja

1 prašak za pecivo

So po ukusu i susam za posipanje

Opciono: Malo sitnog sira, šunke ili kiselih krastavčića

Priprema korak po korak

Proces je toliko jednostavan da ga mogu napraviti i potpuni početnici u kuhinji. Pratite ove korake:

Iseckajte hleb na kocke veličine zalogaja i stavite u veliku činiju.

U drugoj posudi umutite jaja, dodajte jogurt, ulje, so i prašak za pecivo.

Prelijte smesu preko hleba i ostavite 5 minuta da hleb upije svu tečnost.

Dodajte sir ili šunku ako želite bogatiji ukus.

Izlijte u podmazan pleh i pecite na 200 stepeni oko 20 minuta dok ne porumeni.

Mali trik koji menja sve

Želite da vaša pita bude još vazdušastija? Dodajte u smesu sa jajima pola šoljice kisele vode. Mehurići će učiniti da testo naraste kao da je od kvasca, a korica će biti neodoljivo hrskava.

Nema lepšeg osećaja od mirisa doma dok se iz rerne širi toplina i ukus koji svi obožavaju. Ova carska pita od starog hleba nije samo recept – to je trenutak zajedništva i zadovoljstva.

Da li ćete je isprobati već večeras i iznenaditi svoje ukućane?

