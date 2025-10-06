Nema bolje gibanice u Srbiji od ove: Savršeno tanka i elastična kora, ujedno hrskava i meka kao duša iznutra

Nema bolje gibanice u Srbiji od ove – savršeno tanka i elastična kora a hrskava, meka kao duša iznutra.

Spasia Dinkovski, kraljica bureka u Londonu, podelila je svoju porodičnu tajnu sa svetom putem Guardiana. U ovom članku, otkrila je najbolji recept za gibanicu koji je naučila od svoje bake i koji je kasnije pretvorila u uspešan biznis i pravi hit u srcu Londona.

„Gibanica je srž mog posla i knjige. Moj recept potiče od moje bake po majci, a ja sam ga prilagodila i razvila u razne varijacije koje se sada nude u mom restoranu Mystic Burek“, izjavila je Spasia Dinkovski.

„Originalni recept, ako se uopšte može nazvati tako (više su to beleške u staroj svesci koju mi je ostavila), predstavlja vešto kulinarsko umeće. Baš kao i moja majka i tetke, moja baka je intuitivno znala kako pripremati hranu, bez ikakvog merenja ili tajmera – samo iskustvo i tradicionalne tehnike kuvanja. Nakon mnogo eksperimenata, ovaj recept je najbliži originalu, a moje nastojanje je da odam počast njenom nasleđu i svim ženama koje su pre mene delile svoje kulinarsko znanje“, napisala je Spasia, deleći svoj recept za gibanicu u Guardianu, prikazujući je kao pitu od jaja i sira.

„Ova balkanska poslastica od jaja i sira kombinuje mekanu unutrašnjost sa hrskavom korom od testa. Bilo je pravo zadovoljstvo dešifrovati bakine ‘recepte’, i iako je to ponekad bio pravi izazov, istovremeno je bilo i zabavno – kao da je bila zagonetka koju je ona pažljivo osmislila kako bi osigurala da niko nikada ne napravi savršenu gibanicu kao ona. Za pripremu koristim okrugli kalup za tortu od 25 cm, ali svaka veličina i oblik će učiniti posao. Samo imajte na umu da što je pita tanja, to će joj biti potrebno manje vreme pečenja“, zaključila je Spasia.

Recept

Sastojci

– 8 jaja

– 300 g običnog svežeg sira

– So

– 120 ml biljnog ulja, plus dodatak za podmazivanje

– 200 g fete, izmrvljene

– 500 g kora za pitu

– Gazirana voda, za prskanje

Priprema

Zagrejte rernu na 180C. U velikoj činiji umutite šest jaja dok ne postanu penasta, dodajte sveži sir, kašičicu soli, 70 ml ulja i fetu, i promešajte da se sjedini. Izvadite kore iz ambalaže, stavite ih na dasku za sečenje ili čistu radnu površinu, a zatim pokrijte vlažnim peškirom da se ne osuše.

Preostala dva jajeta umutite sa preostalih 50 ml ulja i malo posolite. Nauljite dno i stranice okruglog kalupa za torte prečnika 25 cm i na dno položite koru spajajući je na stranice kalupa. Premažite mešavinom jaja i ulja, pa ponovite sa još tri kore.

Pažljivo zgužvajte tri kore da se napravi nekoliko slojeva, a zatim ih poređajte u pleh. Poprskajte sa malo gazirane vode, pa prelijte sa malo mešavine jaja i sira. Ponavljajte dok vam ne ostanu samo tri kore – stavite ih na vrh pleha, premazujući svaku mešavinom jaja i ulja dok idete, da napravite koru.

Pecite 45 minuta, pa izvadite i ostavite da se hladi pet minuta. Pažljivo izvadite pitu iz pleha i stavite je na četiri ili pet prevrnutih čaša jednake visine, tako da se para rasprši – to će obezbediti da ima hrskavo dno. Ostavite da se hladi još 15 minuta, pa narežite i poslužite.

Nadam se da ste uživali u ovoj hit priči i da ćete isprobati recept za najbolju gibanicu!

(nova.rs)

