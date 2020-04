Nema boljeg bureka od bosanskog bureka (recept)

Sastojci:

500 gr tankih kora

30 gr kvasca

250 ml mleka

6 kašika brašna

100 ml ulja

200 gr sira

200 gr kiselog mleka.

Priprema:

Sir izdrobiti, dodati kiselo mleko. Kvasac potopiti u mleku, pa dodati ulje i brašno i sve dobro izjednačiti. Raširiti jednu koru na sto pa do nje dodati još jednu. Kore četkicom namazati sa mlekom, brašnom i kvascem, a izmrvljen sir poređati na dno kora. Malo saviti stranice pa uviti u tanku rolnicu. Malo je premazati uljem i uviti u krug. Pleh podmazati uljem i staviti našu uvijaču u pleh. Tako uraditi do utroška materijala. Ako ostane još kašikom dodati odozgo na rolnice tj. naš burek. Rernu uključite na 200 stepeni C i pecite oko 40 min.