Neverovatno hrskava domaća pita s višnjama kao iz McDonald’s-a, a pravi se u tiganju (video)

Ako ste nekada žudeli za onom čuvenom McDonald’s pitom s višnjama, imamo sjajnu vest: možete je napraviti kod kuće brzo i lako. Ova hrskava pita s višnjama, adaptirana po savetu food blogerke Aline Karpiuk, donosi vam praktičan vodič za legendarnu poslasticu.
Sastojci – šta je potrebno
- Kore za pitu – tanke, podatne, savršene za hrskavost.
- Višnje bez koštica – oko 300 g
- Šećer – 100 g
- Kukuruzni skrob – 20 g, da fil postane gust
- Voda – 60 ml, koristi se zajedno sa skrobom
- Ulje za prženje – neutralno, dovoljno da pita pluta i jednako se prži s obe strane.
Priprema korak po korak
Pripremite fil: U šerpu stavite višnje, šećer, skrob i vodu, pa kuvajte na laganoj vatri uz neprestano mešanje. Cilj je da fil postane gust i sjajan, da ne curi kad se pita prži.
Oblikujte pitu: Otpustite kore za pitu na sobnoj temperaturi (ili prema uputstvu). Postavite dovoljan sloj na radnu površinu, rasporedite fil na jedan kraj, a zatim pažljivo urolajte. Rubove pokvasite vodom pre nego što ih presavijete da se lepo zalepi i ne otvori tokom prženja
Prženje: Zagrejte ulje u tiganju (ili dubljoj posudi), stavite pitu i pržite dok obe strane ne dobiju zlatnu boju. Važno je da je temperatura ulja stabilna, kako pita ne bi upila previše masnoće.
Odmor i upijanje: Gotovu pitu izvadite na papirni ubrus — to uklanja višak ulja i čini koru hrskavijom.
Posluživanje: Najbolje je jesti dok je pita topla, fil od višanja tada je sočan i gotovo lava-sličan, pravi užitak za nepce.
Zašto ovo zaista podseća na McDonald’s
Tekstura: Kore za pitu su glavni razlog hrskavosti. Za razliku od debljih pita, ovakav sloj kora omogućava da spolja bude krckavo, a iznutra nežno.
Fil od višanja: Kombinacija skroba, vode i šećera daje idealnu gustinu — ne bude previše redak, ali nije previše čvrst.
Prženje: Prženje umesto pečenja daje taj autentični McDonald’s ukus i konzistenciju.
Saveti za uspeh
- Ne preterujte sa filom — previše može dovesti do curenja prilikom prženja.
- Pazite temperaturu ulja: pretoplo će pregoreti kore, a hladno će upiti previše masnoće.
- Ako nemate kore za pitu, možete probati sa tankim lisnatim testom, ali rezultat možda neće biti potpuno isti.
Zaključak
Ova domaća McDonald’s hrskava pita od višanja nije samo kulinarski trik — to je mali most između brze hrane i vaše kuhinje. Sa jednostavnim sastojcima i jasnim koracima, možete poželeti da ga pravite često. Ako tražite brz, sladak i zaista zadovoljavajući desert koji vraća uspomene, ovo je recept za vas.
