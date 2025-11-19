Neverovatno hrskava domaća pita s višnjama kao iz McDonald’s-a, a pravi se u tiganju (video)

Ako ste nekada žudeli za onom čuvenom McDonald’s pitom s višnjama, imamo sjajnu vest: možete je napraviti kod kuće brzo i lako. Ova hrskava pita s višnjama, adaptirana po savetu food blogerke Aline Karpiuk, donosi vam praktičan vodič za legendarnu poslasticu.

Sastojci – šta je potrebno

Kore za pitu – tanke, podatne, savršene za hrskavost.

Višnje bez koštica – oko 300 g

bez koštica – oko 300 g Šećer – 100 g

Kukuruzni skrob – 20 g, da fil postane gust

Voda – 60 ml, koristi se zajedno sa skrobom

Ulje za prženje – neutralno, dovoljno da pita pluta i jednako se prži s obe strane.

Priprema korak po korak

Pripremite fil: U šerpu stavite višnje, šećer, skrob i vodu, pa kuvajte na laganoj vatri uz neprestano mešanje. Cilj je da fil postane gust i sjajan, da ne curi kad se pita prži.

Oblikujte pitu: Otpustite kore za pitu na sobnoj temperaturi (ili prema uputstvu). Postavite dovoljan sloj na radnu površinu, rasporedite fil na jedan kraj, a zatim pažljivo urolajte. Rubove pokvasite vodom pre nego što ih presavijete da se lepo zalepi i ne otvori tokom prženja

Prženje: Zagrejte ulje u tiganju (ili dubljoj posudi), stavite pitu i pržite dok obe strane ne dobiju zlatnu boju. Važno je da je temperatura ulja stabilna, kako pita ne bi upila previše masnoće.

Odmor i upijanje: Gotovu pitu izvadite na papirni ubrus — to uklanja višak ulja i čini koru hrskavijom.

Posluživanje: Najbolje je jesti dok je pita topla, fil od višanja tada je sočan i gotovo lava-sličan, pravi užitak za nepce.

@alionakarpiuk VIŠNEVIЙ pirіg яk u McDonald’s 🔥🍒 Іngredієnti: -tіsto fіlo -višnя bez kіstočki 300 g -cukor 100 g -kukurudzяniй krohmalь 20 g -voda 60 ml -olія dlя smažennя 👩‍🍳Prigotuvannя: 1. Do višenь bez kіstočki dodaєmo cukor, krohmalь ta vodu. Varimo do zagustіnnя postійno pomіšuюči. 2. Na rozmorožene tіsto fіlo vikladaєmo Višneve konfі і zagortaєmo, яk na vіdeo. Kraї zmočuєmo vodoю. 3. Na patelьnю nalivaєmo olію, vikladaєmo pirіg ta smažimo z dvoh storіn do zolotistogo kolьoru. 4. Vikladaєmo na paperoviй rušnik, щob vvіbrav zaйvu olію і smakuєmo 😋 Vse neobhіdne kupuю u Sіlьpo ♥️ makpirіg višneviйpirіg receptmakpiroga recepti fudblog vipіčka mcdonalds ♬ Little Things – Adrián Berenguer

Zašto ovo zaista podseća na McDonald’s

Tekstura: Kore za pitu su glavni razlog hrskavosti. Za razliku od debljih pita, ovakav sloj kora omogućava da spolja bude krckavo, a iznutra nežno.

Fil od višanja: Kombinacija skroba, vode i šećera daje idealnu gustinu — ne bude previše redak, ali nije previše čvrst.

Prženje: Prženje umesto pečenja daje taj autentični McDonald’s ukus i konzistenciju.

Saveti za uspeh

Ne preterujte sa filom — previše može dovesti do curenja prilikom prženja.

Pazite temperaturu ulja: pretoplo će pregoreti kore, a hladno će upiti previše masnoće.

Ako nemate kore za pitu, možete probati sa tankim lisnatim testom, ali rezultat možda neće biti potpuno isti.

Zaključak

Ova domaća McDonald’s hrskava pita od višanja nije samo kulinarski trik — to je mali most između brze hrane i vaše kuhinje. Sa jednostavnim sastojcima i jasnim koracima, možete poželeti da ga pravite često. Ako tražite brz, sladak i zaista zadovoljavajući desert koji vraća uspomene, ovo je recept za vas.

