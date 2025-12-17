Ni brža ni ukusnija posna pita: Mekana, sočna i puna fila – a sutradan je još lepša

Brza, jeftina i neverovatno ukusna. Saznajte kako se sprema posna pita sa prazilukom kojoj ni najizbirljiviji gosti neće moći da odole.

Tajna najsočnije posne trpeze je konačno tu. Ova posna pita je toliko mekana da ćete zaboraviti na sve druge recepte.

Kada dođu dani posta ili se približi vreme posnih slava, uvek smo u potrazi za onim jednim receptom koji će oduševiti goste, a nama ne oduzeti previše vremena u kuhinji. Ova posna pita sa prazilukom i pirinčem je upravo to – starinski ukus upakovan u modernu, brzu pripremu.

Toliko je mekana i sočna da niko neće poverovati da u njoj nema ni kapi mleka ili jaja.

Sastojci:

500 g kora za pitu

500 g praziluka

1 šargarepa

150 g pirinča

so

biber

1 dl mineralne vode

1 dl ulja

Priprema:

Postupak počinje sasvim jednostavno. U šerpicu stavite opran pirinač sa malo soli, nalijte vodom i kuvajte dok ne omekša. Kada je gotov, procedite ga i ostavite sa strane. Dok se on hladi, u tiganj sipajte nekoliko kašika ulja, zagrejte ga, pa dodajte tanko isečen praziluk.

Pržite ga lagano dok ne postane staklast i mekan, a zatim dodajte narendanu šargarepu koja će filu dati divnu boju i blagu slatkost. Sve začinite po svom ukusu, pa na kraju umešajte oceđeni pirinač.

Slaganje je ključno za onaj savršen „rolat“ efekat. Stavite prvu koru na radnu površinu, poprskajte je mešavinom kisele vode i ulja, pa rasporediti malo fila. Preko nje ide druga kora – ponovite postupak. Na kraju stavite i treću koru, uradite isto i sve zajedno čvrsto uvijte u rolat. Ređajte ih u pleh obložen papirom za pečenje.

Pre nego što pleh ode u rernu, svaki rolat bogato premažite ostatkom smese ulja i kisele vode. Ako volite, pospite susamom za dodatnu hrskavost. Pecite na 185 stepeni oko pola sata. Čim porumeni, ova mirisna posna pita je spremna da postane zvezda vaše trpeze.

Saveti za savršenu pitu svaki put

Da bi vaša posna pita bila baš onakva kako je zamišljate, postoji par sitnih trikova koji prave veliku razliku. Prvo, praziluk nemojte predugo pržiti na jakoj vatri – cilj je da omekša i pusti svoju prirodnu slatkost, a ne da potamni, jer može postati gorak.

Drugo, pirinač obavezno dobro ocedite pre mešanja sa povrćem kako fil ne bi bio previše vodenast.

Ukoliko želite dodatnu hrskavost, pitu poprskajte sa nekoliko kapi hladne kisele vode odmah nakon što je izvadite iz rerne, a zatim je pokrijte čistom krpom na pet minuta. To će omogućiti korama da „odahnu“ i postanu neverovatno meke iznutra, dok spolja zadržavaju zlatnu boju.

Ako planirate da je služite kao svečano predjelo, secite je tek kada se malo prohladi – tako će rolat zadržati savršen oblik i svaki komad će izgledati kao sa slike.

