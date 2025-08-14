Niko neće moći da im odoli: Jogurt uštipci sa sirom i šunkom

Ako tražite ideju za doručak koji je gotov za čas, isprobajte ove mekane i prozračne jogurt uštipke sa sirom i šunkom. Savršeni su dok su topli, uz omiljeni umak ili salatu, a toliko su jednostavni da će vam odmah uspeti.

Sastojci:

2 jaja

220 ml jogurta

420 g brašna

½ kašičice soli

½ kašičice šećera

7 g praška za pecivo

150 g šunke

100 g sira

10-ak listova rukole (može i mladi spanać ili peršun)

Priprema:

U činiji umutite jaja, dodajte jogurt, so i šećer. Umešajte meko brašno i prašak za pecivo, pa sve kratko izmešajte.

Dodajte rendanu šunku i sir i iseckanu rukolu. Sve dobro izmešajte i kratko umesite rukama – tek toliko da dobijete glatko testo (minut-dva).

Ostavite testo da odstoji 15 minuta, pokriveno kuhinjskom krpom. Zatim ga razvaljajte na pobrašnjenoj površini na debljinu od oko 1 cm i isecite na pravougaonike.

Pržite uštipke u dubokom, dobro zagrejanom ulju. Kada donja strana dobije svetlo bronzanu boju, a na gornjoj se pojave mehurići, okrenite ih i kratko pržite dok ne porumene.

Recept je podelila food blogerka @mikina_kuhinja.

Uživajte!

