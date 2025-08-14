Niko neće moći da im odoli: Jogurt uštipci sa sirom i šunkom

Ako tražite ideju za doručak koji je gotov za čas, isprobajte ove mekane i prozračne jogurt uštipke sa sirom i šunkom. Savršeni su dok su topli, uz omiljeni umak ili salatu, a toliko su jednostavni da će vam odmah uspeti.
Sastojci:
- 2 jaja
- 220 ml jogurta
- 420 g brašna
- ½ kašičice soli
- ½ kašičice šećera
- 7 g praška za pecivo
- 150 g šunke
- 100 g sira
- 10-ak listova rukole (može i mladi spanać ili peršun)
Priprema:
U činiji umutite jaja, dodajte jogurt, so i šećer. Umešajte meko brašno i prašak za pecivo, pa sve kratko izmešajte.
Dodajte rendanu šunku i sir i iseckanu rukolu. Sve dobro izmešajte i kratko umesite rukama – tek toliko da dobijete glatko testo (minut-dva).
Ostavite testo da odstoji 15 minuta, pokriveno kuhinjskom krpom. Zatim ga razvaljajte na pobrašnjenoj površini na debljinu od oko 1 cm i isecite na pravougaonike.
Pržite uštipke u dubokom, dobro zagrejanom ulju. Kada donja strana dobije svetlo bronzanu boju, a na gornjoj se pojave mehurići, okrenite ih i kratko pržite dok ne porumene.
Recept je podelila food blogerka @mikina_kuhinja.
Uživajte!
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com