Niko neće moći da im odoli: Jogurt uštipci sa sirom i šunkom

Foto: Pixabay/PublicDomainPictures

Ako tražite ideju za doručak koji je gotov za čas, isprobajte ove mekane i prozračne jogurt uštipke sa sirom i šunkom. Savršeni su dok su topli, uz omiljeni umak ili salatu, a toliko su jednostavni da će vam odmah uspeti.

Sastojci:

  • 2 jaja
  • 220 ml jogurta
  • 420 g brašna
  • ½ kašičice soli
  • ½ kašičice šećera
  • 7 g praška za pecivo
  • 150 g šunke
  • 100 g sira
  • 10-ak listova rukole (može i mladi spanać ili peršun)

Priprema:

U činiji umutite jaja, dodajte jogurt, so i šećer. Umešajte meko brašno i prašak za pecivo, pa sve kratko izmešajte.

Dodajte rendanu šunku i sir i iseckanu rukolu. Sve dobro izmešajte i kratko umesite rukama – tek toliko da dobijete glatko testo (minut-dva).

Ostavite testo da odstoji 15 minuta, pokriveno kuhinjskom krpom. Zatim ga razvaljajte na pobrašnjenoj površini na debljinu od oko 1 cm i isecite na pravougaonike.

Pržite uštipke u dubokom, dobro zagrejanom ulju. Kada donja strana dobije svetlo bronzanu boju, a na gornjoj se pojave mehurići, okrenite ih i kratko pržite dok ne porumene.

Recept je podelila food blogerka @mikina_kuhinja.

Uživajte!

