Omiljeni nedeljni doručak: Ovo je najbolji recept za uštipke

Nedelja je dan za lenčarenje i uživanje, a ovaj brz i jednostavan recept za mekane uštipke postaće vam omiljeni način da započnete dan.

Sastojci:

14 ravnih kašika brašna

1 jaje

1 čaša jogurta

prstohvat soli

pola kesice praška za pecivo

ulje za prženje

Priprema:

U većoj posudi pomešajte brašno, prašak za pecivo i so. Ako imate malo više vremena, prosejte sve zajedno da smesa bude vazdušastija. Umutite jaje, dodajte ga u brašno, pa potom i jogurt. Mešajte viljuškom dok ne dobijete glatko i kompaktno testo bez grudvica.

U šerpicu ili dublji tiganj sipajte ulje u visini od oko jednog centimetra i dobro ga zagrejte. Kašikom vadite porcije testa i pažljivo ih spuštajte u ulje. Pržite uštipke sa obe strane dok ne porumene i ne postanu hrskavi spolja, a mekani unutra.

Saveti za serviranje

Uštipke poslužite uz omiljene priloge: tradicionalno sa kiselim mlekom ili svežim sirom. Ko želi slaniji začin, može dodati tanke listove pršute ili suvog mesa. Svežite utisak toplom šoljicom bele kafe ili aromatičnog čaja i uživajte u idealnom nedeljnom doručku.

