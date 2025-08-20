Originalni recept za grčku pitu sa feta sirom: Dva sastojka daju joj neodoljiv ukus

Može da se poredi sa gibanicom koliko je dobra!

U moru recepata za pite sa sirom od domaćih ili gotovih kora, jedna se posebno izdvaja. Grčka pita sa feta sirom i mlekom je sočna i ukusna, a posebnu čar daje joj biber koji čini da se razlikuje od svih ostalih peciva i koji joj „podiže“ ukus, kao i susam kojom se posipa.

Sastojci:

500 gr feta sira

300 ml mleka

2 jaja

kesica praška za pecivo

četvrtina kafene kašičice mlevenog bibera

150 ml grčkog jogurta

500 gr kora za pitu

100 ml kisele vode

50 ml maslinovog ulja

susam (oko 50 grama)

so

Priprema:

Izgnječite feta sir viljuškom, dodajte mleko, jaja, prašak za pecivo, grčki jogurt, so i biber, pa sve dobro sjedinite.

U zasebnoj posudi sjedinite maslinovo ulje i kiselu vodu.

Nauljite tepsiju, pa stavite jednu koru tako da delom viri iz tepsije. U drugi deo tepsije na isti način stavite drugu koru, pa to ponovite i sa trećim i četvrtim delom tepsije, odnosno sa trećom i četvrtom korom.

Kore blago poprskajte maslinovim uljem.

Tri kore iz pakovanja ostavite sa strane.

Ostatak kora zavijte u rolnu i isecite ih na tanke trake, pa te trake rasporedite po prvom sloju kora. Preko kora iseckanih na trake sipajte fil.

Kore koje su ostale da vire iz tepsije preklopite preko fila i prskajte ih maslinovim uljem.

Potom uzmite jednu koru koju ste ostavili sa strane, pa je stavite preko pite i krajeve uvucite na dno tepsije. Isto uradite i sa preostale dve cele kore. Pita bi trebalo da bude dobro ušuškana i spakovana.

Prelijte pitu ostatkom preliva od maslinovog ulja i kisele vode, bogato pospite susamom i izbockajte viljuškom.

Pecite na 180 stepeni oko 50 minuta, dok gornja kora ne postane zlatno-žute boje i hrskava.

Isecite pitu dok je vruća.

Prijatno!

