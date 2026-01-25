Originalni recept za langoš: Mađarice u testo dodaju 1 sastojak zbog kog je mekan kao duša i nimalo mastan

Zaboravite masne prste! Originalni recept za langoš krije caku starih Mađarica koja menja sve. Testo je kao duša, a priprema nikad lakša.

Tajna je u kiseloj pavlaci. Upravo ona čini originalni recept za langoš nepogrešivim, a testo mekim kao duša. Zaboravite sve što su vas do sada učili o prostom mešanju brašna i vode.

Verovatno ste bar jednom pokušali da napravite ovo jelo, a dobili ste masnu gumu natopljenu uljem. To je muka koju niko ne želi. Prava istina je da Mađarice u testo dodaju punu kašiku pavlake i malo alkohola kako bi dobile savršenstvo.

Zašto originalni recept za langoš ne sme da omane?

Ako ne ubacite ovaj sastojak, bacate brašno i vreme. Testo bez mlečne masti upija ulje kao sunđer, a vi završavate sa gorušicom i teškim stomakom. Ovo je spas za vaš novčanik i vaš želudac.

Evo šta dobijate kada primenite ovaj trik:

Nula masnoće na prstima nakon jela.

Testo koje diše i ostaje sveže satima.

Večera za 200 dinara koja izgleda kao carska gozba.

Sastojci za pravo čudo od testa

Ne komplikujte sa skupim namirnicama. Sve ovo već imate u špajzu, samo je redosled bitan.

600g mekog brašna (tip 400)

200ml kisele pavlake (ključni igrač)

250ml mlakog mleka

25g svežeg kvasca (pola kocke)

1 kašičica šećera i 2 kašičice soli

Ulje za prženje

Priprema bez filozofiranja

Aktivirajte kvasac u mlakom mleku sa šećerom. Kad nadođe, to je znak da kreće magija. U brašno dodajte so i tu famoznu kiselu pavlaku. Zamesite testo dok se ne odvoji od zidova posude. Mora biti meko, ali ne sme da se lepi.

Ostavite ga da odmori 40 minuta. Kidajte loptice nauljenim rukama, razvucite ih prstima (nikako oklagijom, to ubija mehuriće) i pržite u vrelom ulju. Dva minuta sa jedne, minut sa druge strane. Gotovo.

Caka koju prodavci kriju: Beli luk kao lek

Džaba vam savršen originalni recept za langoš ako ga jedete suvog. Pravi šmek daje premaz od belog luka. Izgnječite tri čena, pomešajte sa malo vode i ulja. Premažite vruće testo pre nego što stavite sir i pavlaku. To je onaj miris koji vraća u detinjstvo i tera komšije da zavide.

Nema lepšeg osećaja od mirisa doma dok se iz kuhinje širi toplina i ukus koji svi obožavaju. Ovaj obrok nije samo hrana – to je trenutak čistog zadovoljstva

.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com