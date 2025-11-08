Pita kroz koju možete da osetite duh i aromu Sarajeva u svakom zalogaju.

Ova bosanska pita je bolja nego iz sarajevskih pekara – hrskava, dok je kora savršeno tanka i elastična – evo šta je tu tajna.

Recept koji garantuje uspeh.

Poznata je po svojoj zahtevnosti, bosanska pita savijača zahteva pravo majstorstvo u kuhinji, ali ovaj recept obećava uspeh čak i za početnike.

Izazov razvlačenja tankih kora nikada nije bio lak, ali autorka deli svoj provereni recept kako bi svako mogao da savlada ovu veštinu. Inspirisan starim porodičnim receptom koji je naučila od svoje bake, ona otkriva tajne koje čine proces pravljenja ove pite jednostavnim i brzim, prenosi kurir.rs

Ova pita nije samo obrok već i deo nasleđa i tradicije. Sazdana od ljubavi prema domaćoj kuhinji, pravljenje ove pite prenosi se s kolena na koleno, obogaćujući svaki obrok i okupljanje. Ko god je posetio Sarajevo, zna da se u tom gradu na svakom koraku može naći ova mirisna poslastica, zajedno sa drugim specijalitetima kao što su krompiruša, burek, sirnica i zeljanica.

Uživajte u pripremi ove tradicionalne poslastice i osetite duh i aromu Sarajeva u svakom zalogaju.

Sastojci:

– 600-700 gr brasna

– so

– topla voda

– ulje

– punjenje po zelji

Priprema:

U posudi pomešajte brašno, so i toplu vodu da umesite glatko testo koje se ne lepi za ruke. Podelite testo na dva dela i formirajte loptice (jufkaluke). Leti, jufkaluke ne moraju dugo da odmaraju, dok je zimi preporučljivo ostaviti ih barem pola sata da odstoje.

Na pobrasnjenoj radnoj površini razvucite prvi jufkaluk u krug prečnika 40 cm. Premažite ga uljem, preklopite na pola i stavite na kraj stola. Ponovite isti postupak sa drugim jufkalukom.

Odmah prebacite prvu jufku na slobodni deo stola. Rukama je razvlačite od sredine ka krajevima, zavlačeći ruke ispod jufke do sredine i pažljivo je rastežući prema krajevima. Važno je da jufka bude tanka kao papir.

Dodajte željeno punjenje (npr. krompir sa suvim mesom) i zavijte u zvrk ili uckur.

Ponovite isti postupak sa drugim razvijenim jufkalukom i poredajte pripremljene pite u tepsiju.

Saveti:

Bitno je da ne stišćete napunjenu jufku previše čvrsto prilikom zavijanja, jer će pita biti manje rahla i sočna.

Pecite pitu u već dobro zagrejanoj pećnici na najvišoj temperaturi, ne duže od 25 minuta. Ovo će obezbediti da pita bude mekana, ukusna i hrskava.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

