Ovaj jedini recept za burek koji vam treba: Tajna najhrskavije kore je u jednom neobičnom sastojku

Foto: Marco Verch Professional Photographer - CC BY 2.0

Da li ste spremni da otkrijete burek koji je digao ceo internet na noge? Zaboravite na sve dosadašnje recepte: uz ovaj trik vaše kore će biti tanje od papira, a hrskavost je zagarntovana.

Tajna savršeno hrskavog testa

Sve je u neobičnom sastojku u testu – vodki. Dve kašike čistog alkohola pomešane sa jogurtom čine testo elastičnijim i hrskavijim, a alkohol isparava tokom pečenja i ne ostavlja nikakav miris.

Spisak sastojaka

  • 500 g mekog pšeničnog brašna
  • 1 kašičica soli
  • 1 kašičica šećera
  • 7 g suvog kvasca
  • 200 ml tople vode
  • 50 ml jogurta
  • 2 kašike vodke
  • 3 kašičice ulja + još za premaz
  • 300 g mlevenog mesa (ili 250 g sitnog sira i 200 g kajmaka za varijantu sa sirom)

Priprema:

  • U velikoj posudi pomešajte brašno, so, šećer i kvasac.
  • Dodajte toplu vodu, jogurt, vodku i ulje pa mesite 10–12 minuta dok testo ne postane glatko i elastično.
  • Pokrijte krpom i ostavite na toplom mestu 30 minuta da naraste.
  • Podelite testo na 4 jednake kugle, razvaljajte ih što tanje možete i premažite uljem.
  • Rasporedite fil (meso ili sir i kajmak), uvijte svaku koru u rolnu i potom ih spojite u krug ili pletenicu na plehu.

Pečenje i završni detalji

Zagrejte rernu na 220 °C i pecite burek 25–30 minuta dok ne dobije zlatno-smeđu boju. Za dodatnu sočnost pomešajte 2 kašike jogurta sa sitno iseckanim belim lukom i prelijte pečeni burek neposredno pred serviranje.

Svi koji probaju vaš burek će ostati bez teksta kada osete hrskavu, tanku koru i sočan fil.

