Ovaj jedini recept za burek koji vam treba: Tajna najhrskavije kore je u jednom neobičnom sastojku

Da li ste spremni da otkrijete burek koji je digao ceo internet na noge? Zaboravite na sve dosadašnje recepte: uz ovaj trik vaše kore će biti tanje od papira, a hrskavost je zagarntovana.

Tajna savršeno hrskavog testa

Sve je u neobičnom sastojku u testu – vodki. Dve kašike čistog alkohola pomešane sa jogurtom čine testo elastičnijim i hrskavijim, a alkohol isparava tokom pečenja i ne ostavlja nikakav miris.

Spisak sastojaka

500 g mekog pšeničnog brašna

1 kašičica soli

1 kašičica šećera

7 g suvog kvasca

200 ml tople vode

50 ml jogurta

2 kašike vodke

3 kašičice ulja + još za premaz

300 g mlevenog mesa (ili 250 g sitnog sira i 200 g kajmaka za varijantu sa sirom)

Priprema:

U velikoj posudi pomešajte brašno, so, šećer i kvasac.

Dodajte toplu vodu, jogurt, vodku i ulje pa mesite 10–12 minuta dok testo ne postane glatko i elastično.

Pokrijte krpom i ostavite na toplom mestu 30 minuta da naraste.

Podelite testo na 4 jednake kugle, razvaljajte ih što tanje možete i premažite uljem.

Rasporedite fil (meso ili sir i kajmak), uvijte svaku koru u rolnu i potom ih spojite u krug ili pletenicu na plehu.

Pečenje i završni detalji

Zagrejte rernu na 220 °C i pecite burek 25–30 minuta dok ne dobije zlatno-smeđu boju. Za dodatnu sočnost pomešajte 2 kašike jogurta sa sitno iseckanim belim lukom i prelijte pečeni burek neposredno pred serviranje.

Svi koji probaju vaš burek će ostati bez teksta kada osete hrskavu, tanku koru i sočan fil.

