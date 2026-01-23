Uzmite nekoliko jednostavnih sastojaka, umutite ih zajedno, a zatim umočite cepkane kore i dobijte sjajne brzinske pitice koje se tope u ustima.

Ove brzinske pitice se prave za 15min – imaju samo 3 sastojka a prste su da poližeš.

Ovaj brzi recept za domaće brzinske pitice od svega 3 sastojka osvojiće svakog gurmana! Uzmite nekoliko jednostavnih sastojaka, umutite ih zajedno, a zatim umočite cepkane kore i dobijte ukusno pecivo koje se topi u ustima.

Sa kratkim vremenom pečenja, ove sočne pitice brzo će postati omiljeni izbor za doručak, večeru ili užinu. Savršeno se slažu uz hladan jogurt, a po želji možete dodati seckano suhomesnato, kisele krastavčiće ili ajvar kako biste obogatili njihov ukus. Jednostavno, ukusno i brzo – ove pitice su prava poslastica koja će vas oduševiti!

Sastojci:

– 1 pakovanje gotovih kora za pitu

– kašičica praška za pecivo

– 3 cela jajeta

– 360 ml jogurta

– malo ulja

– so po ukusu

– susam po želji

Priprema:

Umutite jaja, pa im dodajte jogurt i so. Dodajte vrlo malo ulja, da se kore ne bi lepile.

Iscepkajte kore, pa ih umačite u ovu smesu tako da se dobro natope, pa ih ređajte u korpice za mafine kojima ste obložili kalup. Odozgo pospite susamom.

Pecite 15-20 minuta u rerni zagrejanoj na 220 stepeni.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

(espreso.rs)

