Ove jogurt pogačice svi traže – jednom kad ih probate, stalno ih pravite

Nema lepšeg osećaja od mirisa toplog peciva koji ispuni kuću baš onda kada vam je najpotrebnije. Kada se gosti najave u poslednjem trenutku ili kada porodica traži nešto brzo i domaće, rešenje su jogurt pogačice – jednostavne, mekane i spremne za sto za manje od pola sata. Svaki zalogaj vraća osećaj topline doma i okupljanja oko stola, baš onako kako volimo.
Ove pogačice su jedno od onih jela koje se pamti. Njihova čar je u jednostavnosti: nema čekanja da testo naraste, nema kvasca, nema jaja – samo par sastojaka koje već imate kod kuće. Merica je čaša od jogurta, što znači da ne morate da vadite vagu niti da brinete o gramima.
Sve se radi brzo, bez merenja i komplikacija
jogurt, ulje, prašak za pecivo, brašno i so se sjedine u meko testo. Od njega se oblikuju loptice, koje se mogu ostaviti prazne ili napuniti nadevom po želji – sirom, šunkom, povrćem. Svaka loptica se kratko umače u vodu, zatim uvalja u blago propržen susam i peče na 180°C oko 15–20 minuta. Rezultat su pogačice koje mirišu na domaćinstvo, a ukusom podsećaju na detinjstvo.
Ono što ih čini posebnim jeste tekstura – spolja hrskave, a unutra mekane i vazdušaste. Susam daje orašasti ton, dok jogurt obezbeđuje sočnost. Idealne su za doručak, večeru, pa čak i kao grickalica uz film.
Zašto ih svi traže? Zato što ispunjavaju obećanje: brzo, jednostavno i ukusno. Kada jednom probate, postaju deo vaše kuhinjske rutine.
Mali trikovi iz kuhinje
- Dodajte semenke lana ili suncokreta umesto susama za drugačiji ukus.
- Umesto jogurta, koristite pavlaku za bogatiju teksturu.
- Ako želite zdraviju varijantu, zamenite deo belog brašna integralnim.
- Za decu, ubacite komadiće kačkavalja u sredinu – dobićete pogačice koje se razvlače.
Recept (Korak po korak)
Sastojci:
- 1 čaša jogurta
- 1 čaša ulja
- 1 kašičica soli
- 1 prašak za pecivo
- 3 čaše brašna (po potrebi dodati još malo)
- Susam za uvaljavanje
Priprema:
- U činiji pomešajte jogurt, ulje, so i prašak za pecivo.
- Dodajte brašno postepeno i umesite meko testo.
- Oblikujte kuglice veličine oraha.
- Svaku kuglicu kratko umočite u vodu, pa uvaljajte u susam.
- Poređajte na pleh obložen papirom za pečenje.
- Pecite u rerni zagrejanoj na 180°C oko 15–20 minuta, dok ne porumene.
Česta pitanja i brzi odgovori
1. Mogu li se pogačice zamrznuti?
– Da, najbolje ih je zamrznuti odmah nakon pečenja i kasnije podgrejati u rerni.
2. Koji nadev je najbolji?
– Najčešće se koristi sir, ali možete dodati šunku, spanać ili čak ajvar.
3. Da li mogu bez susama?
– Naravno, susam daje poseban šmek, ali pogačice su jednako ukusne i bez njega.
Toplina doma u svakom zalogaju
Jogurt pogačice nisu samo recept – one su emocija i atmosfera. Brze, jednostavne i uvek uspešne, postaju simbol topline doma. Probajte ih već danas i otkrijte zašto svi kažu: jednom kad ih napravite, stalno ih pravite.
