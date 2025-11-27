Ove jogurt pogačice svi traže – jednom kad ih probate, stalno ih pravite

Jogurt pogačice su brze, mekane i mirisne, bez kvasca i čekanja. Idealne za doručak, večeru ili kada gosti iznenada stignu.

Nema lepšeg osećaja od mirisa toplog peciva koji ispuni kuću baš onda kada vam je najpotrebnije. Kada se gosti najave u poslednjem trenutku ili kada porodica traži nešto brzo i domaće, rešenje su jogurt pogačice – jednostavne, mekane i spremne za sto za manje od pola sata. Svaki zalogaj vraća osećaj topline doma i okupljanja oko stola, baš onako kako volimo.

Ove pogačice su jedno od onih jela koje se pamti. Njihova čar je u jednostavnosti: nema čekanja da testo naraste, nema kvasca, nema jaja – samo par sastojaka koje već imate kod kuće. Merica je čaša od jogurta, što znači da ne morate da vadite vagu niti da brinete o gramima.

Sve se radi brzo, bez merenja i komplikacija

jogurt, ulje, prašak za pecivo, brašno i so se sjedine u meko testo. Od njega se oblikuju loptice, koje se mogu ostaviti prazne ili napuniti nadevom po želji – sirom, šunkom, povrćem. Svaka loptica se kratko umače u vodu, zatim uvalja u blago propržen susam i peče na 180°C oko 15–20 minuta. Rezultat su pogačice koje mirišu na domaćinstvo, a ukusom podsećaju na detinjstvo.

Ono što ih čini posebnim jeste tekstura – spolja hrskave, a unutra mekane i vazdušaste. Susam daje orašasti ton, dok jogurt obezbeđuje sočnost. Idealne su za doručak, večeru, pa čak i kao grickalica uz film.

Zašto ih svi traže? Zato što ispunjavaju obećanje: brzo, jednostavno i ukusno. Kada jednom probate, postaju deo vaše kuhinjske rutine.

Mali trikovi iz kuhinje

Dodajte semenke lana ili suncokreta umesto susama za drugačiji ukus.

Umesto jogurta, koristite pavlaku za bogatiju teksturu.

Ako želite zdraviju varijantu, zamenite deo belog brašna integralnim.

Za decu, ubacite komadiće kačkavalja u sredinu – dobićete pogačice koje se razvlače.

Recept (Korak po korak)

Sastojci:

1 čaša jogurta

1 čaša ulja

1 kašičica soli

1 prašak za pecivo

3 čaše brašna (po potrebi dodati još malo)

Susam za uvaljavanje

Priprema:

U činiji pomešajte jogurt, ulje, so i prašak za pecivo. Dodajte brašno postepeno i umesite meko testo. Oblikujte kuglice veličine oraha. Svaku kuglicu kratko umočite u vodu, pa uvaljajte u susam. Poređajte na pleh obložen papirom za pečenje. Pecite u rerni zagrejanoj na 180°C oko 15–20 minuta, dok ne porumene.

Česta pitanja i brzi odgovori

1. Mogu li se pogačice zamrznuti?

– Da, najbolje ih je zamrznuti odmah nakon pečenja i kasnije podgrejati u rerni.

2. Koji nadev je najbolji?

– Najčešće se koristi sir, ali možete dodati šunku, spanać ili čak ajvar.

3. Da li mogu bez susama?

– Naravno, susam daje poseban šmek, ali pogačice su jednako ukusne i bez njega.

Toplina doma u svakom zalogaju

Jogurt pogačice nisu samo recept – one su emocija i atmosfera. Brze, jednostavne i uvek uspešne, postaju simbol topline doma. Probajte ih već danas i otkrijte zašto svi kažu: jednom kad ih napravite, stalno ih pravite.

