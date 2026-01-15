Pekari ovaj sastojak uvek dodaju u testo: Pecivo ostaje mekano kao duša i sveže čak i treći dan

Dodajte ovaj sastojak u testo i garantujemo da pecivo ostaje mekano kao duša i sveže i nakon 3 dana. Lako, genijalno i provereno!

Uz samo jedan prost sastojak vaše pecivo ostaje mekano kao duša i sveže čak i treći dan – kiflice, pite i lepinje biće savršene!

Mekane, vazdušaste kiflice obično sutradan i nisu tako dobre, već se stvrdnu i ne budu ni približno kao kada ste ih izvadili iz rerne.

Upravo zbog toga vam otkrivamo fantastičan trik pomoću kojeg pecivo ostaje mekano kao duša i sveže čak i nakon 3 dana.

Magični sastojak: Skrob

Dovoljno je da dodate samo jedan sastojak i da vaše pecivo bude savršeno. On pomaže kod svih vrsta testa, a u pitanju je skrob.

Ako njega dodate u testo, ono će biti prozračnije, a lepinje i pite ukusnije i svežije.

Ono što je bitno da uradite je da pomešate skrob sa brašnom, pa da tako dodate u testo, a ne da ga dodajete sa nekim drugim sastojcima.

Pre ovog trika, pecivo bi već prvog dana postalo tvrdo. Morali biste da ga podgrevate ili bacite. Sada je situacija drugačija. Čak i trećeg dana, vaše kiflice biće elastične, sočne i mekane. To je stvarni dokaz magije skroba. Trik pekara radi savršeno u svakoj kućnoj rerni!

Kraj tvrdom pecivu

Isprobajte ovaj jednostavan trik i zaboravite na tvrde kiflice dan nakon pečenja. Sa malo skroba, vaše pecivo ostaje mekano i sveže i nakon 3 dana – kao da je tek izašlo iz rerne!

