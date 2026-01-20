Pijana pita sa jabukama kakvu još niste probali: Dodajte samo 1 tajni sastojak u fil i mirisaće cela ulica

Pijana pita sa jabukama postaje neodoljiva uz ovaj trik. Saznajte kako jedan sastojak menja sve i zašto će vam svi tražiti recept.

Pijana pita sa jabukama kakvu još niste probali. Dodajte samo jedan tajni sastojak u fil i mirisaće cela ulica

Tajna savršene pite je kvalitetan tamni rum koji se dodaje u dinstane jabuke baš u trenutku kada puste sok. Upravo ovaj potez stvara emulziju koja sprečava da kore budu gnjecave, a miris koji se širi kućom podseća na najskuplje bečke poslastičarnice.

Mnogi greše jer alkohol dodaju u testo ili preliv, ali prava magija nastaje samo termičkom obradom u samom filu. Ovako pripremljena pijana pita sa jabukama zadržava sočnost danima, pod uslovom da uopšte ostane neko parče.

Zašto je pijana pita sa jabukama bolja od obične?

Godinama su naše bake koristile ovaj trik, ne samo zbog ukusa, već i zbog teksture. Alkohol tokom pečenja ispari, ali ostavlja duboku, bogatu aromu koja pojačava prirodni ukus voća.

Ako ne primenite ovaj savet, rizikujete da dobijete bljutav nadev koji curi. Uz ovaj recept, svaki zalogaj se topi u ustima, a korica ostaje neverovatno hrskava.

Sastojci i priprema korak po korak

Za ovaj recept nije vam potrebna nikakva posebna veština, već samo praćenje redosleda. Fokus je na jednostavnosti i kvalitetu namirnica.

500g tankih kora za pitu (birajte one deblje ako volite rustičniji izgled)

1 kg kiselih jabuka (zlatni delišes ili greni smit)

1 dl tamnog ruma (ključni sastojak za aromu)

Šećer i cimet po želji

Malo griza (da upije višak tečnosti)

Ulje i kisela voda (za premazivanje kora)

Priprema je brza i ne zahteva mnogo sudova:

Jabuke izrendajte i stavite da se dinstaju sa šećerom dok ne omekšaju.

Kada jabuke puste sok, sipajte tamni rum i dinstajte još 5 minuta dok alkohol ne ispari.

Sklonite sa ringle, dodajte cimet i dve kašike griza, pa ostavite da se prohladi.

Ređajte po tri kore, svaku poprskajte mešavinom ulja i kisele vode, a na treću stavite bogat fil.

Uvijte u rolat i pecite na 200 stepeni dok ne dobije zlatno-žutu boju.

Evo saveta koji nećete naći u kuvarima: vruću pitu, čim izađe iz rerne, premažite kockicom hladnog putera. To će joj dati onaj završni sjaj i mekoću koja se pamti.

Kada planirate da isprobate ovaj recept i koga ćete prvog pozvati na degustaciju?

