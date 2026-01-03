Piroške sa sirom savršene za večeru: Toliko ukusne da će nestati sa stola pre nego što se ohlade

Ove domaće piroške sa sirom su savršena ideja za brzu večeru. Toliko su mekane i ukusne da će nestati sa stola u trenu!

Ove domaće piroške sa sirom su savršen izbor za večeru – jednostavne za pripremu, a nestaju sa stola pre nego što se ohlade!

Kada zahladi, nema ništa lepše od toplog i mirisnog testa koje se topi u ustima. Piroške sa sirom su savršen izbor za brz i ukusan obrok, a najbolje od svega je što su jednostavne za pripremu i ne zahtevaju skupe sastojke.

Sve što treba da uradite jeste da umesite testo, napunite ga i ispržite u ulju. Poslužite ih uz svež paradajz i čašu jogurta, i uživajte u jelu koje uspeva baš svima!

Sastojci:

400 ml mlake vode

1 kašičica šećera

2 kašičice soli

8 g suvog kvasca

1-2 kašike ulja

550 g brašna

Za nadev:

kisela pavlaka

feta sir

Priprema:

U toplu vodu dodajte kvasac i šećer, pa promešajte. Zatim dodajte brašno i so, pa umesite testo. Nauljite ga i stavite u posudu, pa pokrijte providnom folijom i ostavite na toplom da naraste, nekih 20 minuta.

Podelite na 12 delova od kojih ćete oblikovati loptice. U posudi pomešajte izmrvljeni feta sir sa pavlakom.

Uzmite jednu lopticu, malo nauljite ruke, pa je što tanje razvucite. Nafilujte, pa preklopite ivice malo i urolajte.

Tako uradite sa svim lopticama od testa. Pržite ih u zagrejanom ulju.

Mali trikovi za savršene piroške sa sirom

Da bi vaše piroške sa sirom bile zaista savršene, obratite pažnju na ove male detalje:

Temperatura ulja: Ulje mora biti dovoljno zagrejano, ali ne previše vruće. Ako je ulje hladno, testo će upiti previše masnoće i piroške će biti masne. Ako je previše vruće, izgoreće spolja, a unutra će ostati sirove.

Pavlaka u nadevu: Pavlaka nadevu daje kremastu teksturu. Ako želite intenzivniji ukus, možete dodati i malo sitno seckanog peršuna ili prstohvat bibera.

Posluživanje: Piroške su najukusnije kada su tople. Servirajte ih odmah nakon prženja. Odlično se slažu sa hladnim jogurtom, kiselim mlekom, ili sezonskom salatom od paradajza.

Ove piroške sa sirom su dokaz da najukusniji obroci ne moraju biti komplikovani. Idealne su za brzu večeru, doručak ili užinu.

Garantujemo vam da ćete ovaj recept deliti sa svima! Prijatno!

