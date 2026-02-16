Srpska pita bez kora: Smuti se za 2 minuta, peče za 15, a mekana je i vazdušasta i sutradan

Pita bez kora koja se muti za 2 minuta! Dobijate savršeno mekan doručak koji ostaje svež i sutradan. Pogledajte trik za vazdušasto testo.

Zaboravite na kupovne kore – ova pita bez kora je jedini recept koji vam treba za savršen doručak

Pita bez kora je spas kada nemate vremena, a želite nešto domaće. Ispekla sam ih na stotine i garantujem: trik nije u skupim sastojcima, već u redosledu mešanja. Zaboravite na komplikovane recepte koji oduzimaju sate vremena. Ovde sve ide u jednu činiju, a rezultat je vazdušastiji od bilo kog hleba.

Mnogi greše jer previše mute jaja ili stave previše brašna, pa dobiju „đon“ umesto meke pite. Najveća caka je u tome što smesa mora da „diše“. Pravu pitu prepoznaćete po onim sitnim rupicama unutra – to je znak da ste pogodili meru.

Kako se pravi najbolja pita bez kora?

Pita bez kora pravi se mešanjem jaja, jogurta, ulja, brašna i praška za pecivo u gustu, ali tečnu smesu. Ključna je srazmera tečnih i suvih sastojaka kako bi testo ostalo meko i sutradan, bez gubljenja svežine i vlažnosti.

Sastojci koje već imate u frižideru

Ne trebaju vam egzotične namirnice. Sve što vam treba je:

3 krupnija jaja

1 čaša jogurta (200 ml)

Pola čaše ulja

2 čaše brašna (koristite tip 400)

1 kesica praška za pecivo

200 g starog, masnog sira

Prstohvat soli (ako sir nije dovoljno slan)

Postupak pripreme:

Zagrejte rernu na 200 stepeni odmah. To je presudno da pita odmah „krene“ da raste. Umutite jaja viljuškom. Ne treba vam mikser, on samo izbaci vazduh koji nam treba. Dodajte tečne sastojke. Ubacite jogurt i ulje, pa sjedinite. Umešajte brašno i prašak za pecivo. Mešajte lagano, tek toliko da nema grudvica. Sir ubacite na samom kraju. Nemojte ga skroz izgnječiti; lepše je kad ostanu veći komadići koji se kasnije zapeku.

Zašto je vaša pita nekad tvrda?

Domaćice se najčešće žale da im pita splasne čim izađe iz rerne. Greška je u tome što je prerano izvadite. Pecite je tačno 15 do 18 minuta, dok ne dobije tamno zlatnu boju. Ako je previše bleda, unutrašnjost će ostati gnjecava. Iskusne domaćice znaju – čačkalica mora da izađe suva, ali testo mora da „federira“ pod prstom.

Da vam pita uvek uspe: Rešavamo najčešće dileme

1. Mogu li da ubacim neko drugo brašno umesto belog?

Naravno, ali ne preterujte. Ako volite heljdino ili integralno, zamenite najviše jednu čašu. Ta brašna su „teška“ i „piju“ više vode, pa ako preterate, pita će biti suva i mrviće se kao pesak. Držite se mere i biće super.

2. Šta da radim ako mi je sir previše vodenast?

To se često desi sa onim „kremastim“ sirevima iz kante. Ako vidite da je smesa ređa nego što treba, samo dodajte jednu punu kašiku griza. On je spas – upiće taj višak surutke, a pita će ostati čvrsta i neće splasnuti kad je izvadite iz rerne.

3. Kako da kora ne bude tvrda sutradan?

Trik je u „umivanju“ pite. Čim je izvadite onako vrelu, poprskajte je sa par kapi vode iz ruke i odmah pokrijte pamučnom krpom. Ostavite je tako pet minuta. Ta para će je omekšati toliko da će i sutra uz jogurt biti kao duša.

Savet plus: Ako želite da fascinirate ukućane, pospite pitu susamom ili kimom pre pečenja. Mirisaće cela ulica!

Isprobala sam ovu verziju sa spanaćem, šunkom, pa čak i sa ajvarom, ali klasična sa sirom uvek prva plane sa stola. Šta vi najradije dodajete u vašu „izlivenu“ pitu da bi bila još ukusnija? Pišite mi u komentarima, uvek tražim nove ideje za brze obroke.

