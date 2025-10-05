Pita bez rerne – a izgleda kao da košta 800 dinara po parčetu

Pita iz tiganja koja izgleda kao da je iz luksuzne pekare – bez rerne, bez muke, bez greške.

Ako nemaš rernu ili ti se jednostavno ne pali, možeš da napraviš pitu u tiganju koja izgleda kao da košta 800 dinara po parčetu – a zapravo je jeftina, brza i neverovatno ukusna.

Ova pita se peče na ringli, ima zlatnu koricu, slojeve kao iz pekare i punjenje koje miriše na domaćinstvo. Idealna je kad ti treba nešto „wow“ za goste, a nemaš vremena ni volje za komplikacije.

Kako da napraviš pitu bez rerne?

Pitu bez rerne praviš u tiganju, na tihoj vatri, uz malo strpljenja i dobru koru.

Potrebno ti je samo par sastojaka: kore, fil po izboru (sir, spanać, krompir), malo ulja i poklopac. Sve se slaže direktno u tiganj, poklopi, peče na tihoj vatri i okreće jednom – kao palačinka.

Koji fil najbolje ide uz ovu pitu?

Najbolje se pokazao klasični fil od sira i jogurta – kremast, pun, a ne curi.

Možeš dodati i jaje, malo praška za pecivo za vazdušast efekat, a ako voliš zeleno – spanać ili blitva su pun pogodak. Za jači ukus, ubaci i malo belog luka u prahu ili sitno seckanog praziluka.

Koraci za savršenu pitu iz tiganja

Naulji tiganj i složi prvu koru, neka prelazi ivice. Dodaj fil, pa red kore, pa opet fil – dok ne potrošiš sve. Završnu koru preklopi preko ivica, premaži uljem. Poklopi i peci na tihoj vatri 10–15 minuta. Okreni pažljivo, peci još 10 minuta. Ohladi par minuta pre sečenja – da se slojevi stegnu.

Zašto izgleda kao da je iz pekare?

Zato što se kore lepo zapeku, dobiju zlatnu boju i slojevi se savršeno odvoje.

Kad se preseče, vidiš punjenje, slojeve, koricu – sve što vizuelno „vredi“. A kad zagrizeš, imaš i teksturu i ukus koji podseća na pite iz fensi pekara, samo bez cene i čekanja.

Za one koji vole praktično:

Ne treba ti rerna, sve ide u jedan tiganj, fil menjaš po želji. Izgleda skupo, a pravi se lako. Idealna je za goste, večeru ili brz doručak uz jogurt.

