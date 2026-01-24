Pita ‘izlivača’ koja uvek uspeva: Ne trebaju vam ni kore ni umeće, samo pomešajte sve i stavite u rernu

Zaboravite na skupe pekare i razvlačenje testa koje traje satima. Ova pita izlivača bez kora je najbrži put do savršenenog obroka.

Tajna je u jednostavnoj smesi koja se samo izlije u vreo pleh i peče dok ne porumeni. Pita izlivača bez kora zahteva samo da pomešate jogurt, jaja, brašno i sir, bez ikakvog komplikovanja.

Zaboravite na stare priče da je za pravu pitu potrebno veliko kulinarsko umeće ili sati provedeni u kuhinji. To je zabluda koja vas košta vremena i živaca. Mnogi misle da bez kupovnih kora nema pite, ali pita izlivača bez kora dokazuje suprotno.

Zašto je pita izlivača bez kora bolja od pekare?

Ne budite naivni i ne bacajte novac na bajat burek prepun aditiva. Domaće je uvek zdravije, a u ovom slučaju i drastično brže. Vaša rerna će odraditi sav posao umesto vas. Ovo je spas za svaku kuću u kojoj se ceni vruć obrok, a vremena je malo. Caka je u tome da se ne plašite da sastojke samo „bućnete“ zajedno.

Evo šta vam je potrebno za ovaj kulinarski poduhvat:

4 krupna jaja (ako imate domaća, boja će biti neverovatna).

Jedna šolja jogurta i pola šolje ulja (mera je šolja od 2dl).

12 kašika brašna pomešanih sa jednom kesicom praška za pecivo.

300g sitnog sira ili izmrvljene fete (ne štedite na siru).

Malo soli po ukusu i susam za posipanje.

Priprema koja ne može da omane

Postupak je toliko jednostavan da ga može izvesti i dete. Nema potrebe za mikserom, dovoljna je obična viljuška ili žica za mućenje. Pratite ove korake i pita izlivača bez kora će biti savršena:

Umutite jaja dok ne zapene, pa dodajte jogurt i ulje.

Postepeno dodajte brašno sa praškom za pecivo da se ne stvore grudvice.

Ubacite sir i lagano promešajte kašikom da ostanu komadići.

Ključni momenat: Pleh mora biti dobro nauljen i zagrejan pre sipanja.

Izlijte smesu, pospite susamom i pecite na 200 stepeni oko 30 minuta.

Trik koji zlata vredi za hrskavost

Postoji jedna caka koju iskusne domaćice često kriju. Ako želite da pita izlivača bez kora ima onu neodoljivu hrskavu koricu, u smesu dodajte i dve kašike kukuruznog brašna. To menja teksturu iz korena i daje joj onaj starinski šmek.

Nema lepšeg osećaja od mirisa doma dok se iz rerne širi toplina i ukus koji svi obožavaju. Ova pita nije samo recept – to je trenutak zajedništva i zadovoljstva. Ne čekajte, iznenadite svoje najbliže već večeras.

