Sjajna pita od tikvica i sira – sastojci su jednostavni i lako dostupni, a savršeno se kombinuju.

Pita od tikvica i sira mekana k’o duša – brzinski se pravi, a ukus prosto obara sa nogu.

Ovaj recept prosto morate da isprobate!

Ova lagana pita od tikvica i sira savršena je za tople septembarske dane kada tražimo nešto brzo i ukusno. Recept koji nudi portal Kreni Zdravo oduševio nas je zbog minimalnog truda, a maksimalnog ukusa, prenosi danas.rs.

Sastojci su jednostavni i lako dostupni, a savršeno se kombinuju: tikvice, blago začinjene belim i crnim lukom te maslinovim uljem, daju ovom jelu prefinjenu aromu. Najbolji deo? Možete koristiti gotove kore, što znači da je priprema brza, a rezultat ukusan i zadovoljavajući.

Sastojci:

– 2 tikvice, izrendane

– 300 g posnog sira

– 2 jaja

– 2 čena belog luka, iseckanog

– 1 crveni luk, iseckan

– 3 kašike maslinovog ulja (ostaviti jednu kašiku za premazivanje)

– 200 g gotovih kora za pitu

– biber

– so

– susam ili kim, po želji

Priprema:

Zagrejte rernu na 180 stepeni. Na zagrejanom maslinovom ulju dinstajte crni i beli luk nekoliko minuta.

U posudi pomešajte dinstani crni i beli luk, začine, jaja, tikvice i posni sir.

Sud za pečenje nauljite ili obložite papirom za pečenje.

Na dno suda stavite 2 – 3 kore te svaku premažite maslinovim uljem. Potom na kore ravnomerno rasporedite smesu od tikvica i sira.

Preostale kore isecite na trakice i složite ih na vrh tako da jednu postavite horizontalno, a drugu vertikalno.

Svaku trakicu premažite maslinovim uljem, a po želji po trakicama možete dodati susam ili kim.

Pecite oko 35 minuta dok pita od tikvica i sira ne poprimi zlatnu boju.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com