Pita sa mesom bolja nego iz pekare: Tajna je u prelivu od 2 sastojka zbog kojeg nije nimalo masna

Zaboravite na masne prste i težinu u stomaku. Ova pita sa mesom je savršenstvo ukusa zahvaljujući starom triku iskusnih domaćica.

Često posegnemo za rešenjem iz pekare, ali nas tamo sačeka razočaranje – pita sa mesom koja je toliko masna da nam pokvari uživanje.

Mnogi veruju da je sudbina dobre pite da bude teška za stomak, ali istina je potpuno drugačija. Rešenje se ne krije u skupim sastojcima, već u jednostavnom triku koji nam je sve vreme bio pred nosom.

Dok moderni kuvari komplikuju sa raznim dodacima, stari zapisi naših baka otkrivaju da je tajna savršene pite u balansu. One su znale kako da testo bude vazdušasto, a nadev sočan, bez onog teškog osećaja nakon jela. Poznati lekari iz naroda često su govorili da hrana treba da bude lek, a ne teret. Upravo zato, ovaj recept vraća veru u tradicionalnu kuhinju.

Zašto je ova pita sa mesom drugačija?

Ali, prava istina leži u nečemu što niko ne primećuje. Nije stvar samo u mesu, stvar je u prelivu. Većina domaćica pitu zaliva uljem i vodom, što često rezultira masnim korama koje se lepe. Tajna je u prelivu od dva sastojka zbog kojeg pita nije nimalo masna, a zadržava svu svoju sočnost. Ta dva magična sastojka su kisela voda i jogurt. Da, dobro ste pročitali. Ova kombinacija stvara hemijsku reakciju koja razbija masnoću mesa i čini kore neverovatno prhkim.

Potrebni sastojci za pitu:

500g kora za pitu (debljih)

500g mlevenog mesa (mešano junetina i svinjetina)

2 glavice crnog luka

So, biber i malo suvog začina po ukusu

Čarobni preliv (ključ uspeha):

200 ml kisele vode (gazirane)

1 čaša jogurta (ili kiselog mleka)

Opciono: jedno jaje (za boju, ali nije presudno za nemasni efekat)

Priprema korak po korak

Kada se pita sa mesom priprema na ovaj način, čak i početnici u kuhinji dobijaju rezultat dostojan najboljih restorana.

Priprema nadeva: Propržite sitno seckani luk dok ne postane staklast, a zatim dodajte meso. Dinstajte dok voda ne ispari. Začinite po ukusu. Ostavite da se malo prohladi. Slaganje: Uzmite jednu koru, poprskajte je sa vrlo malo ulja (bukvalno par kapi), stavite drugu koru preko. Na nju rasporedite meso. Uvijte u rolat i ređajte u podmazan pleh. Veliko otkriće: Sada dolazi ključni trenutak. Pomešajte kiselu vodu i jogurt. Ovim prelivom bogato zalijte složene pite pre pečenja. Ostavite da odstoji 10 minuta pre nego što uđe u rernu. Kore će upiti tečnost i nabubriti. Pečenje: Pecite u zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 30-40 minuta, dok pita ne dobije zlatnu boju.

Kada izvadite pitu iz rerne, nemojte je odmah seći. Pokrijte je čistom krpom i ostavite da „odmori“ pet minuta. Pita sa mesom spremljena na ovaj način ostaće hrskava spolja, a meka unutra, čak i sutradan – ako uopšte pretekne neko parče!

