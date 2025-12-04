Pita sa sirom i gotovim korama gotova za tren, a ukusnija nego iz pekare

Zamislite koricu koja je hrskava i zlatna, a kada presečete, sir se blago topi, unutar je mekano i sočno. Savršeno uz domaći jogurt, čašu mleka ili čaj

Ako želite da brzo i jednostavno napravite pitu koja osvoji sve – spoljna korica hrskava, unutra sočna i sirasta – ova pita sa sirom i gotovim korama je pogodak.

Zašto baš ovaj recept

Brzina i jednostavnost: Nema mesenja testa, nema razvlačenja – kore su kupovne. To znači da imate više vremena za ostalo, a manje za prljanje posuđa.

Ukusan rezultat koji privlači pogled: Kada se pita ispeče, korica porumeni, a fil od sira ostaje sočan i topiv. Svako ko je vidi već želi da se provoza tanjirom.

Sastojci – ono što vam treba

500 g gotovih tankih kora za pitu

oko 400–500 g sitnog sira (može i običan mladi sir)

3–4 jaja

250 ml jogurta (ili deo jogurt + deo mleko, po ukusu)

50–70 ml ulja (ili blago masniji preliv)

prstohvat soli, možda prašak za pecivo (po receptu)

Korak-po-korak: kako da uspete svaki put

Ubacite jaja u dublju činiju. Dodajte jogurt, ulje i so — umutite dok smesa ne postane glatka. Zatim umešajte izmrvljen sir i, ako recept predviđa, malo praška za pecivo. To je vaš fil.

Svaku koru pažljivo raširite. Po želji možete je blago premazati uljem da lakše savijete — to pomaže da kora omekša, a pita dobije finu strukturu.

Na sredinu kore stavite deo fila, savijte, urolajte. Možete raditi trougliće, rolate ili klasične rolnice — prema onome što vam odgovara.

Pitice poređajte na pleh obložen pek papirom. Po želji premažite ostatkom fila ili malo ulja da korica bude hrskavija.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na oko 200 °C dok pita ne porumeni — obično oko 30–35 minuta. Kada je gotova, ostavite da se malo prohladi pre sečenja.

Saveti da pita uspe — svaki put

Ne natapajte previše kore — dovoljno je blago premazivanje uljem/fila, da korica bude hrskava, a fil sočan.

Birajte sir koji nije previše slan — jer kombinacija sa jajima i jogurtom već daje sočnost.

Pecite na temperaturi oko 200 °C, da korica odmah porumeni, a sir se blago otopi, bez da pita bude vlažna i teška.

Ako želite brzu pitu, bez muke, a sa ukusom prave domaće gibanice — ova pita sa sirom i gotovim korama je savršena. Ubrzaće vam dane, ugrejati dom i osvojiti srca ukućana.

