Pita sa sirom kojoj niko ne može da odoli: Zbog 1 sastojka je za klasu bolja i od gibanice

Ovo je najbolja pita sa sirom! Tajna je u jednom sastojku zbog kojeg je za klasu bolja i od gibanice. Niko ne može da joj odoli!

Zbog ovoga ćete zaboraviti na gibanicu! Pita sa sirom koja je sočnija i brža – tajna je u ovom jednom sastojku!

Zaboravite na sve recepte koje ste do sada koristili! Kada jednom probate ovu pitu sa sirom, više nećete praviti gibanicu – garantovano! Tajna se krije u jednom jednostavnom sastojku: kiseloj pavlaci. Ona joj daje neverovatnu, za klasu bolju sočnost i kremast ukus zbog kojeg joj niko ne može da odoli.

Ova pita se sprema brzo, sastojke već imate kod kuće, a ukus je toliko dobar da ćete se raspametiti. Spremite se za recept koji će tražiti svi!

Potrebno je:

4 jaja

150 gr brašna

200 gr kisele pavlake

150 gr sira

1 prašak za pecivo

100 ml ulja

soli

Priprema:

Umutiti jaja mikserom, dodati brašno sa praškom za pecivo i izmešati. Sir izdrobiti, pa dodati pavlaku, pa izmešati.

Dodati umućenim jajima, sipati ulje i sve polako izjednačiti. Sipati u podmazan pleh. Posuti susamom. Peći na 200 stepeni 40 minuta.

Mali saveti za majstorsku pitu sa sirom

Iako je ovaj recept jednostavan, evo nekoliko trikova koji će garantovati da Vaša pita sa sirom ispadne zaista za klasu bolja i od gibanice:

Koristite jaja, ulje i pavlaku sobne temperature. To će pomoći da se svi sastojci bolje sjedine, a pita će biti vazdušastija.

Za najsočniji ukus, koristite smesu punomasnog feta sira i mladog sira. Ako koristite samo mladi sir, pazite da ne bude previše vodenast.

Ako želite još bogatiji, ‘putrastiji’ ukus, ulje možete zameniti istopljenim maslacem (ista količina u mililitrima).

Iako recept kaže 40 minuta, proverite da li je pita gotova tako što ćete u sredinu ubosti čačkalicu. Ako izađe čista, spremna je! Ne preterujte sa pečenjem, jer se tako gubi sočnost!

Videli ste da je tajna savršene pite sa sirom u jednostavnom sastojku, kiseloj pavlaci! Zaslužujete da se počastite nečim neverovatno ukusnim, a da pritom ne provedete sate u kuhinji.

Isprobajte ovaj recept već danas i uverite se zašto svi tvrde da je ova pita zaista za klasu bolja i od gibanice!

