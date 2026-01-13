Pita vam je uvek sutradan žilava i tvrda? Dodajte ovu tečnost u preliv i biće meka kao puter i treći dan

Zaboravite na žilavo testo. Uz ovaj jednostavan trik za preliv, vaša pita meka kao puter ostaće danima. Otkrijte tajnu iskusnih domaćica!

Bosanska savijača sa sirom na rustičnom tanjiru, domaća i sočna - posna pita
Foto: Krstarica/AI

Nema ničeg goreg od trenutka kada očekujete slastan zalogaj uz jutarnju kafu, a dočeka vas žilavo testo koje je izgubilo svu svoju draž. Srećom, postoji proveren način da vaša pita meka kao puter ostane ne samo sutradan, već i trećeg dana nakon pečenja.

Tajna savršene pite ne leži samo u veštini razvlačenja kora ili bogatom filu, već u onome čime je „hranite“ pre i tokom pečenja. Iskusne domaćice i majstori pekarstva znaju da je hidratacija masnoćom i tečnošću ključna, ali redosled i vrsta tečnosti prave drastičnu razliku.

Zašto pite postaju žilave preko noći?

Mnogi veruju da je problem u vrsti kora ili rerni, ali prava istina leži u nedostatku vlage koja isparava tokom hlađenja. Kada se pita ohladi, skrob u brašnu se rekristališe, što dovodi do stvrdnjavanja. Da biste to sprečili, potreban vam je „čarobni preliv“ koji prodire duboko u pore testa i zadržava sočnost.

Recept za preliv koji menja sve

Da bi vaša pita meka kao puter oduševila ukućane i nakon što prenoći, zaboravite na obično prskanje vodom. Potrebna vam je emulzija koja će stvoriti zaštitni sloj oko svake kore.

Potrebni sastojci za preliv:

  • 1 šolja gazirane mineralne vode (ključni sastojak)
  • Pola šolje ulja ili rastopljene masti
  • Pola kesice praška za pecivo
  • Malo soli (ako sir nije previše slan)

Postupak pripreme:

  1. Pomešajte gaziranu vodu i ulje u dubljoj posudi.
  2. Dodajte prašak za pecivo i promešajte – smesa će zapeniti.
  3. Ovim prelivom bogato premažite svaku koru dok slažete pitu.
  4. Ostatak preliva obavezno sipajte preko cele pite pre nego što je stavite u rernu.

Mehurići iz gazirane vode u kombinaciji sa praškom za pecivo stvaraju vazdušaste džepove unutar testa, dok masnoća sprečava isušivanje. Rezultat je struktura koja diše i ostaje elastična danima.

Zlata vredan savet za čuvanje

Čak i uz najbolji recept, način na koji čuvate pitu igra veliku ulogu. Nikada je ne ostavljajte nepokrivenu na sobnoj temperaturi. Najbolje je da je, kada se potpuno ohladi, uvijete u pamučnu krpu, a zatim stavite u plastičnu kutiju sa poklopcem ili kesu. Tako se vlaga ravnomerno raspoređuje i vraća u testo.

Primena ovog jednostavnog trika garantuje da više nikada nećete morati da bacate ostatke hrane. Neka vaša pita meka kao puter postane zaštitni znak vaše kuhinje o kojem će svi pričati. Isprobajte ovaj metod već pri sledećem pečenju i javite nam u komentarima – da li ste primetili razliku?

