Pita vam ne uspeva? Nije do rerne, ni do testa – već do jedne sitnice koju svi preskoče

Pita vam puca ili kore budu suve? Problem nije u rerni ni u brašnu – već u jednoj sitnici koju većina preskoči. Evo šta menja sve.
Pravili ste pitu više puta. Trudili ste se, pratili recept, koristili najbolje sastojke. I opet – kora puca, testo se lepi, razvlačenje ide teško. Kažu: „Nije vam testo dobro.“ Ali istina je: nije do rerne, ni do brašna – već do jedne sitnice koju većina preskoči.
Tajna je u sirćetu
Da, običnom jabukovom sirćetu. Samo jedna kašika u testo može da promeni sve:
- Testo postaje elastičnije
- Lakše se razvlači
- Ne lepi se za ruke ni za stolnjak
- Kora ostaje mekana, a ne puca
Ovaj trik znaju stare domaćice – ali ga retko ko piše u receptima.
Kako da ga dodate?
Kada pripremate testo za kore (brašno, voda, so, ulje), dodajte 1 kašiku sirćeta dok mesite. Nećete ga osetiti u ukusu, ali ćete ga osetiti pod prstima – testo će biti poslušno, podatno, mekano.
Još korisnih saveta
- Ostavite testo da odmori barem 30 minuta
- Razvlačite ga na stolnjaku, nežno, bez žurbe
- Ruke neka budu tople, jer testo voli toplotu
- Pre pečenja, premažite koru puterom — za dodatnu mekoću i miris
Ako vam pita ne uspeva, ne krivite sebe. Možda ste samo preskočili onu jednu sitnicu koja pravi razliku. Probajte sledeći put sa kašikom sirćeta – i videćete kako testo „oživi“ pod vašim rukama.
