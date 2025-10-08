Pita vam ne uspeva? Nije do rerne, ni do testa – već do jedne sitnice koju svi preskoče

Pita vam puca ili kore budu suve? Problem nije u rerni ni u brašnu – već u jednoj sitnici koju većina preskoči. Evo šta menja sve.

Pravili ste pitu više puta. Trudili ste se, pratili recept, koristili najbolje sastojke. I opet – kora puca, testo se lepi, razvlačenje ide teško. Kažu: „Nije vam testo dobro.“ Ali istina je: nije do rerne, ni do brašna – već do jedne sitnice koju većina preskoči.

Tajna je u sirćetu

Da, običnom jabukovom sirćetu. Samo jedna kašika u testo može da promeni sve:

Testo postaje elastičnije

Lakše se razvlači

Ne lepi se za ruke ni za stolnjak

Kora ostaje mekana, a ne puca

Ovaj trik znaju stare domaćice – ali ga retko ko piše u receptima.

Kako da ga dodate?

Kada pripremate testo za kore (brašno, voda, so, ulje), dodajte 1 kašiku sirćeta dok mesite. Nećete ga osetiti u ukusu, ali ćete ga osetiti pod prstima – testo će biti poslušno, podatno, mekano.

Još korisnih saveta

Ostavite testo da odmori barem 30 minuta

Razvlačite ga na stolnjaku, nežno, bez žurbe

Ruke neka budu tople, jer testo voli toplotu

Pre pečenja, premažite koru puterom — za dodatnu mekoću i miris

Ako vam pita ne uspeva, ne krivite sebe. Možda ste samo preskočili onu jednu sitnicu koja pravi razliku. Probajte sledeći put sa kašikom sirćeta – i videćete kako testo „oživi“ pod vašim rukama.

