Pita za koju nema bržeg i boljeg recepta – ispada uvek sočna kao duša, tajna je jedan sastojak (video)

Pita za koju nema bržeg i boljeg recepta – ispada uvek sočna kao duša, tajna je jedan sastojak.
Brza i sočna jogurt pita sa gotovim korama – savršen recept za svaki dan!
Ako tražite jednostavan, a ukusan desert ili slani zalogaj, ova jogurt pita sa gotovim korama je pravi izbor. Mekana, sočna i gotova za tren oka, oduševiće vas svojim savršenim ukusom, prenosi still.kurir.rs.
Sastojci:
– 500 g kora za pitu
– 7 jaja
– 1 ravna kašika soli
– 1 l jogurta
– 1 kašika ulja za premazivanje tepsije
Priprema:
Ova brza jogurt pita pravi je dokaz da jednostavni recepti često daju najbolje rezultate. Uz samo nekoliko sastojaka i minimalan trud, dobićete jelo koje je sočno, mekano i neodoljivo.
Tajna savršenog ukusa krije se u jogurtu koji pitu čini vazdušastom i laganom, a gotove kore omogućavaju da je pripremite brzo.
Idealna je i za doručak i za večeru.
(Youtube/Nina kitchen)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com