Pita za koju nema bržeg i boljeg recepta – ispada uvek sočna kao duša, tajna je jedan sastojak (video)

Pita za koju nema bržeg i boljeg recepta – ispada uvek sočna kao duša, tajna je jedan sastojak.

Brza i sočna jogurt pita sa gotovim korama – savršen recept za svaki dan!

Ako tražite jednostavan, a ukusan desert ili slani zalogaj, ova jogurt pita sa gotovim korama je pravi izbor. Mekana, sočna i gotova za tren oka, oduševiće vas svojim savršenim ukusom, prenosi still.kurir.rs.

Sastojci:

– 500 g kora za pitu

– 7 jaja

– 1 ravna kašika soli

– 1 l jogurta

– 1 kašika ulja za premazivanje tepsije

Priprema:

Ova brza jogurt pita pravi je dokaz da jednostavni recepti često daju najbolje rezultate. Uz samo nekoliko sastojaka i minimalan trud, dobićete jelo koje je sočno, mekano i neodoljivo.

Tajna savršenog ukusa krije se u jogurtu koji pitu čini vazdušastom i laganom, a gotove kore omogućavaju da je pripremite brzo.

Idealna je i za doručak i za večeru.

(Youtube/Nina kitchen)

