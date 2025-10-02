Pita zeljanica: Ujedno sočna i hrskava, dok je kora tanka i elastična – ništa bolje niste probali

Nećete nikad probati bolju zeljanicu od ove.

Pita sa gotovim korama je idealna zbog svoje jednostavne i brze pripreme, ali da bi kore ostale meke i sočne nakon pečenja, važno je znati pravu tehniku.

Sastojci:

– 500gr gotovih kora

– 250gr sira

– 200-300gr spanaća

– 6 jaja

– 1 kisela pavlaka

– 30ml kisele vode

– 2 kašika brašna

– 3 kašike griza

– 100ml ulja

– 200ml mleka

– 1 prašak za pecivo

Priprema: U činiji umutite jaja, so, mleko, griz, brašno, i prašak za pecivo – to je preliv s kojim ćete mazati korice.

Umitite fil od sira, zelja, pavlake, soli.

Korice premažite sa filom od jaja i mleka, pa filujte, urolajte korice i stavite u pleh. Kada ste sve korice filovali i složili u pleh, prelijte čitavu pitu ovim prelivom od jaja i mleka.

Pecite na 200 stepeni Celzijusa oko pola sata od 45 minuta.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

