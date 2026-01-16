Pituljice koje se prave za 15 minuta: Jedan zalogaj i biće vam malo i ceo pleh

Priznajte, nema ničeg boljeg od toplog peciva, a ove pituljice su toliko dobre da se uvek traži zalogaj više.

Napravite ove pituljice za 15 minuta i uživajte u doručku koji je toliko dobar da ćete ga praviti svako jutro.

Postoje trenuci kada vam treba nešto brzo, a opet dovoljno posebno da na sto donese miris doma. Ove pituljice su upravo takav recept – jednostavan, praktičan i uvek uspešan. Nema komplikovanih koraka, nema čekanja da testo naraste satima, već samo par sastojaka i toplina rerne.

Kada su najpotrebnije?

Posle napornog dana ili kada se gosti najave u poslednjem trenutku, pituljice su spas. Dok se kafa kuva ili čaj greje, pleh je već u rerni. Jedan zalogaj dovoljan je da shvatite zašto se kaže da nestaju brže nego što se ohlade.

Upravo zato ove pituljice postaju recept kojem se stalno vraćamo.

Recept za pituljice

Sastojci:

300 g brašna

200 ml jogurta (može i kefir ili kiselo mleko)

50 ml ulja

1 kesica praška za pecivo

prstohvat soli

150 g sira (ili džem po izboru za slatku varijantu)

1 jaje za premazivanje

susam ili lan za posipanje

Priprema:

1. U činiji pomešajte brašno, prašak za pecivo i so.

2. Dodajte jogurt i ulje, pa zamesite mekano testo.

3. Razvucite testo oklagijom na pobrašnjenoj površini.

4. Isecite na kvadrate ili pravougaonike, stavite nadev (sir ili džem) i urolajte.

5. Poređajte pituljice u pleh obložen papirom za pečenje.

6. Premažite umućenim jajetom i pospite susamom.

7. Pecite u rerni zagrejanoj na 200°C oko 12–15 minuta, dok ne porumene.

Brze varijacije i trikovi

– Ako volite slano, kombinujte sir sa spanaćem ili šunkom.

– Za sladokusce, džem od kajsije ili šljive daje savršen balans.

– Ako želite zdraviju varijantu, koristite integralno brašno i dodajte seme lana.

– Pituljice se mogu zamrznuti pre pečenja – idealno za brze doručke.

U vremenu kada svi jurimo i nemamo strpljenja za komplikovane recepte, ove pituljice vraćaju osećaj doma i topline. Jednostavne su, brze i uvek uspevaju.

Najlepši deo? Onaj trenutak kada se pleh iznese na sto i nestane pre nego što ste stigli da izbrojite komade.

