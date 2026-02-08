Pituljice koje se prave za 15 minuta: Jedan zalogaj i nema stajanja, ceo pleh nestane

Priznajte, nema ničeg boljeg od toplog peciva, a ove pituljice su toliko dobre da se uvek traži zalogaj više.

Kada nemate vremena za mešenje testa, ove brze pituljice su pravi spas jer su gotove za svega 15 minuta, a ukus im je neprevaziđen.

Postoje dani kada vam treba nešto brzo, toplo i provereno dobro. Ove pituljice su upravo to – gotove za 15 minuta i uvek nestanu prve sa stola. Prave se od nekoliko sastojaka koje već imate, bez čekanja i bez komplikacija.

Čim izađu iz rerne, mekane su i mirisne, a jedan zalogaj je dovoljan da se pleh isprazni brže nego što mislite. Idealne su kada se gosti najave u poslednjem trenutku ili kada vam se jede nešto domaće, a nemate vremena za duga pripremanja.

Zato se ovaj recept stalno vraća na sto – jednostavan, brz i nepogrešiv.

Recept za pituljice

Sastojci:

300 g brašna

200 ml jogurta (može i kefir ili kiselo mleko)

50 ml ulja

1 kesica praška za pecivo

prstohvat soli

150 g sira (ili džem po izboru za slatku varijantu)

1 jaje za premazivanje

susam ili lan za posipanje

Priprema:

1. U činiji pomešajte brašno, prašak za pecivo i so.

2. Dodajte jogurt i ulje, pa zamesite mekano testo.

3. Razvucite testo oklagijom na pobrašnjenoj površini.

4. Isecite na kvadrate ili pravougaonike, stavite nadev (sir ili džem) i urolajte.

5. Poređajte pituljice u pleh obložen papirom za pečenje.

6. Premažite umućenim jajetom i pospite susamom.

7. Pecite u rerni zagrejanoj na 200°C oko 12–15 minuta, dok ne porumene.

Brze varijacije i trikovi

– Ako volite slano, kombinujte sir sa spanaćem ili šunkom.

– Za sladokusce, džem od kajsije ili šljive daje savršen balans.

– Ako želite zdraviju varijantu, koristite integralno brašno i dodajte seme lana.

– Pituljice se mogu zamrznuti pre pečenja – idealno za brze doručke.

U vremenu kada svi jurimo i nemamo strpljenja za komplikovane recepte, ove pituljice vraćaju osećaj doma i topline. Jednostavne su, brze i uvek uspevaju.

Najlepši deo? Onaj trenutak kada se pleh iznese na sto i nestane pre nego što ste stigli da izbrojite komade.

