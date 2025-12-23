Pituljice koje se prave za 15 minuta: Toliko su dobre da jedan pleh nikada nije dovoljan

Nema mešenja ni kvasca, samo par sastojaka koje već imate kod kuće za najmekše pituljice koje ćete ikada probati.
Postoje trenuci kada vam treba nešto brzo, a opet dovoljno posebno da na sto donese miris doma. Ove pituljice su upravo takav recept – jednostavan, praktičan i uvek uspešan. Nema komplikovanih koraka, nema čekanja da testo naraste satima, već samo par sastojaka i toplina rerne.
Kada su najpotrebnije?
Posle napornog dana ili kada se gosti najave u poslednjem trenutku, pituljice su spas. Dok se kafa kuva ili čaj greje, pleh je već u rerni. Jedan zalogaj dovoljan je da shvatite zašto se kaže da nestaju brže nego što se ohlade.
Upravo zato ove pituljice postaju recept kojem se stalno vraćamo.
Recept za pituljice
Sastojci:
- 300 g brašna
- 200 ml jogurta (može i kefir ili kiselo mleko)
- 50 ml ulja
- 1 kesica praška za pecivo
- prstohvat soli
- 150 g sira (ili džem po izboru za slatku varijantu)
- 1 jaje za premazivanje
- susam ili lan za posipanje
Priprema:
1. U činiji pomešajte brašno, prašak za pecivo i so.
2. Dodajte jogurt i ulje, pa zamesite mekano testo.
3. Razvucite testo oklagijom na pobrašnjenoj površini.
4. Isecite na kvadrate ili pravougaonike, stavite nadev (sir ili džem) i urolajte.
5. Poređajte pituljice u pleh obložen papirom za pečenje.
6. Premažite umućenim jajetom i pospite susamom.
7. Pecite u rerni zagrejanoj na 200°C oko 12–15 minuta, dok ne porumene.
Brze varijacije i trikovi
– Ako volite slano, kombinujte sir sa spanaćem ili šunkom.
– Za sladokusce, džem od kajsije ili šljive daje savršen balans.
– Ako želite zdraviju varijantu, koristite integralno brašno i dodajte seme lana.
– Pituljice se mogu zamrznuti pre pečenja – idealno za brze doručke.
U vremenu kada svi jurimo i nemamo strpljenja za komplikovane recepte, ove pituljice vraćaju osećaj doma i topline. Jednostavne su, brze i uvek uspevaju.
Najlepši deo? Onaj trenutak kada se pleh iznese na sto i nestane pre nego što ste stigli da izbrojite komade.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com