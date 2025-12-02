Pituljice koje se prave za svega 15 minuta: Jedan zalogaj i odmah ćete poželeti ceo pleh

Brze pituljice koje se prave za 15 minuta – hrskave, mekane i pune ukusa. Jedan zalogaj i nestaje ceo pleh!

Ponekad vam zatreba nešto brzo, ali ipak dovoljno posebno da na sto donese miris doma i osmeh na licima. Pituljice koje se spremaju za samo 15 minuta upravo su takav recept – jednostavan, praktičan i uvek uspešan. Nema komplikovanih koraka, nema čekanja da testo naraste satima, već samo par sastojaka i toplina rerne.

Kada su najpotrebnije?

Posle napornog dana ili kada se gosti najave u poslednjem trenutku, pituljice su spas. Dok se kafa kuva ili čaj greje, pleh je već u rerni. Jedan zalogaj dovoljan je da shvatite zašto se kaže da nestaju brže nego što se ohlade. Upravo zato pituljice koje se prave za 15 minuta postaju recept kojem se stalno vraćamo.

Recept za pituljice koje se prave za 15 minuta

Sastojci:

300 g brašna

200 ml jogurta (može i kefir ili kiselo mleko)

50 ml ulja

1 kesica praška za pecivo

prstohvat soli

150 g sira (ili džem po izboru za slatku varijantu)

1 jaje za premazivanje

susam ili lan za posipanje

Priprema:

1. U činiji pomešajte brašno, prašak za pecivo i so.

2. Dodajte jogurt i ulje, pa zamesite mekano testo.

3. Razvucite testo oklagijom na pobrašnjenoj površini.

4. Isecite na kvadrate ili pravougaonike, stavite nadev (sir ili džem) i urolajte.

5. Poređajte pituljice u pleh obložen papirom za pečenje.

6. Premažite umućenim jajetom i pospite susamom.

7. Pecite u rerni zagrejanoj na 200°C oko 12–15 minuta, dok ne porumene.

Brze varijacije i trikovi

– Ako volite slano, kombinujte sir sa spanaćem ili šunkom.

– Za sladokusce, džem od kajsije ili šljive daje savršen balans.

– Ako želite zdraviju varijantu, koristite integralno brašno i dodajte seme lana.

– Pituljice se mogu zamrznuti pre pečenja – idealno za brze doručke.

Najčešća pitanja o pituljicama

Koliko dugo pituljice ostaju sveže?

Najlepše su dok su tople, ali u zatvorenoj posudi mogu da stoje do dva dana.

Mogu li se zamrznuti?

Da, pituljice se mogu zamrznuti pre pečenja i kasnije ispeći po potrebi.

Koji je najbolji nadev?

Sir je klasičan izbor, ali džem daje posebnu notu nostalgije.

Da li su pituljice pogodne za doručak?

Apsolutno – brze su, zasitne i savršeno idu uz jogurt ili čaj.

U vremenu kada svi jurimo i nemamo strpljenja za komplikovane recepte, pituljice koje se prave za 15 minuta vraćaju osećaj doma i topline. Jednostavne su, brze i uvek uspevaju. Najlepši deo? Onaj trenutak kada se pleh iznese na sto i nestane pre nego što ste stigli da izbrojite komade.

