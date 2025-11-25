Pituljice sa sirom gotove za 10 minuta: Mekane, sočne i toliko ukusne da nestaju sa tanjira još pre nego što ih servirate

Recept za brzinski doručak iz tiganja! Ove pituljice sa sirom su neodoljive i savršeno idu uz jogurt!
Brze pituljice sa sirom iz tiganja idealan su izbor za doručak, a sve što je potrebno jeste da napravite kvalitetno testo, dobro ga razvučete i nafilujete bogato.
Za samo desetak minuta na stolu će se naći neodoljive pituljice, mirisne i ukusne koje uz jogurt ili mleko čine savršen obrok za početak novog dana.
Sastojci:
- 500 gr tankih kora za pitu
- 250 gr punomasnog kravljeg sira
- 2 jaja
- kašika ulja
- 1 dl ulja za prženje
Priprema:
Umutite jaja sa sirom u penastu masu. Dodajte kašiku ulja. Kore za pitu presecite po dužini na pola i filujte ih. Premažite svaku koru celom dužinom filom od sira, savijte krajeve da fil ne curi i smotajte kao rolnicu, prenosi Najžena.
Tajne mame i bake: Mali trikovi sa pituljicama
Kada su najslađe?
Ove pituljice su najslađe dok su još vruće, direktno iz tiganja. Ali, ako ih pravite u velikoj turi, evo šta možete:
Trik za sveže kao da su sad pravljene: Ako vam slučajno ostane koja pituljica za sutra, nikako ih ne bacajte u mikrotalasnu! Samo ih ubacite u suvi, vreo tiganj na minut ili dva, i biće ponovo hrskave.
Šta ide uz njih?
Osim jogurta, probajte da pomešate malo kisele pavlake, so i sitno seckani beli luk i peršun. Dobićete dip (umak) koji je toliko dobar da ćete ga jesti i bez pituljica!
Filujte po želji: Ako vam je dosadio samo sir, slobodno dodajte malo šunke.
I to je to! Zar nije sjajno? Nema potrebe da provedete sate u kuhinji da biste napravili nešto savršeno. Ove pituljice sa sirom su dokaz da prava domaća magija stiže za samo 10 minuta.
Zato, ne čekajte! Iznenadite ukućane već danas – miris će ih izvući iz kreveta, a nestaće sa stola brzinom svetlosti. Želimo vam najlepši doručak!
