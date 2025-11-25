Pituljice sa sirom gotove za 10 minuta: Mekane, sočne i toliko ukusne da nestaju sa tanjira još pre nego što ih servirate

Deca ih obožavaju! Recept za fantastične pituljice sa sirom iz tiganja – meke su, sočne i brzo gotove. Nećete prestati da ih pravite.

Recept za brzinski doručak iz tiganja! Ove pituljice sa sirom su neodoljive i savršeno idu uz jogurt!

Brze pituljice sa sirom iz tiganja idealan su izbor za doručak, a sve što je potrebno jeste da napravite kvalitetno testo, dobro ga razvučete i nafilujete bogato.

Za samo desetak minuta na stolu će se naći neodoljive pituljice, mirisne i ukusne koje uz jogurt ili mleko čine savršen obrok za početak novog dana.

Sastojci:

500 gr tankih kora za pitu

250 gr punomasnog kravljeg sira

2 jaja

kašika ulja

1 dl ulja za prženje

Priprema:

Umutite jaja sa sirom u penastu masu. Dodajte kašiku ulja. Kore za pitu presecite po dužini na pola i filujte ih. Premažite svaku koru celom dužinom filom od sira, savijte krajeve da fil ne curi i smotajte kao rolnicu, prenosi Najžena.

Tajne mame i bake: Mali trikovi sa pituljicama

Kada su najslađe?

Ove pituljice su najslađe dok su još vruće, direktno iz tiganja. Ali, ako ih pravite u velikoj turi, evo šta možete:

Trik za sveže kao da su sad pravljene: Ako vam slučajno ostane koja pituljica za sutra, nikako ih ne bacajte u mikrotalasnu! Samo ih ubacite u suvi, vreo tiganj na minut ili dva, i biće ponovo hrskave.

Šta ide uz njih?

Osim jogurta, probajte da pomešate malo kisele pavlake, so i sitno seckani beli luk i peršun. Dobićete dip (umak) koji je toliko dobar da ćete ga jesti i bez pituljica!

Filujte po želji: Ako vam je dosadio samo sir, slobodno dodajte malo šunke.

I to je to! Zar nije sjajno? Nema potrebe da provedete sate u kuhinji da biste napravili nešto savršeno. Ove pituljice sa sirom su dokaz da prava domaća magija stiže za samo 10 minuta.

Zato, ne čekajte! Iznenadite ukućane već danas – miris će ih izvući iz kreveta, a nestaće sa stola brzinom svetlosti. Želimo vam najlepši doručak!

