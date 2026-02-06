Pituljice spremne za 15 minuta: Brže su od svake pite – jedan zalogaj i nestaće ceo pleh

Pituljice spremne za 15 minuta: Mekane i toliko ukusne da jedan zalogaj mami na ceo pleh! Savršen recept za doručak koji ćete odmah zapisati.
Zaboravite na sate provedene pored šporeta i brašno po celoj kuhinji. Pituljice spremne za 15 minuta su apsolutni spas za svaku domaćicu – prave se bez mešenja i čekanja da testo naraste, a ukusom nadmašuju i najkomplikovanije pite.
Bilo da vam trebaju za brzinski doručak ili se gosti najave u poslednjem trenutku, ovaj recept od 15 minuta je rešenje koje uvek uspeva. Dok se rerna greje, vi ste već završili posao, a miris koji se širi kućom podsetiće vas na najlepša domaća peciva. Tajna je u jednostavnosti koja oduševljava: jedan zalogaj je dovoljan da shvatite zašto ovaj pleh nestaje sa stola čim se izvadi iz rerne.
Recept: Pituljice spremne za 15 minuta
Sastojci:
- 300 g brašna
- 200 ml jogurta (može i kefir ili kiselo mleko)
- 50 ml ulja
- 1 kesica praška za pecivo
- prstohvat soli
- 150 g sira (ili džem po izboru za slatku varijantu)
- 1 jaje za premazivanje
- susam ili lan za posipanje
Priprema:
1. U činiji pomešajte brašno, prašak za pecivo i so.
2. Dodajte jogurt i ulje, pa zamesite mekano testo.
3. Razvucite testo oklagijom na pobrašnjenoj površini.
4. Isecite na kvadrate ili pravougaonike, stavite nadev (sir ili džem) i urolajte.
5. Poređajte pituljice u pleh obložen papirom za pečenje.
6. Premažite umućenim jajetom i pospite susamom.
7. Pecite u rerni zagrejanoj na 200°C oko 12–15 minuta, dok ne porumene.
Brze varijacije i trikovi
– Ako volite slano, kombinujte sir sa spanaćem ili šunkom.
– Za sladokusce, džem od kajsije ili šljive daje savršen balans.
– Ako želite zdraviju varijantu, koristite integralno brašno i dodajte seme lana.
– Pituljice se mogu zamrznuti pre pečenja – idealno za brze doručke.
Najčešća pitanja o pituljicama
Koliko dugo pituljice ostaju sveže?
- Najlepše su dok su tople, ali u zatvorenoj posudi mogu da stoje do dva dana.
Mogu li se zamrznuti?
- Da, pituljice se mogu zamrznuti pre pečenja i kasnije ispeći po potrebi.
Koji je najbolji nadev?
- Sir je klasičan izbor, ali džem daje posebnu notu nostalgije.
Da li su pituljice pogodne za doručak?
- Apsolutno – brze su, zasitne i savršeno idu uz jogurt ili čaj.
U vremenu kada svi jurimo i nemamo strpljenja za komplikovane recepte, pituljice spremne za 15 minuta vraćaju osećaj doma i topline. Jednostavne su, brze i uvek uspevaju. Najlepši deo? Onaj trenutak kada se pleh iznese na sto i nestane pre nego što ste stigli da izbrojite komade.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com