Pituljice spremne za 15 minuta: Brže su od svake pite – jedan zalogaj i nestaće ceo pleh

Pituljice spremne za 15 minuta: Mekane i toliko ukusne da jedan zalogaj mami na ceo pleh! Savršen recept za doručak koji ćete odmah zapisati.

Zaboravite na sate provedene pored šporeta i brašno po celoj kuhinji. Pituljice spremne za 15 minuta su apsolutni spas za svaku domaćicu – prave se bez mešenja i čekanja da testo naraste, a ukusom nadmašuju i najkomplikovanije pite.

Bilo da vam trebaju za brzinski doručak ili se gosti najave u poslednjem trenutku, ovaj recept od 15 minuta je rešenje koje uvek uspeva. Dok se rerna greje, vi ste već završili posao, a miris koji se širi kućom podsetiće vas na najlepša domaća peciva. Tajna je u jednostavnosti koja oduševljava: jedan zalogaj je dovoljan da shvatite zašto ovaj pleh nestaje sa stola čim se izvadi iz rerne.

Recept: Pituljice spremne za 15 minuta

Sastojci:

300 g brašna

200 ml jogurta (može i kefir ili kiselo mleko)

50 ml ulja

1 kesica praška za pecivo

prstohvat soli

150 g sira (ili džem po izboru za slatku varijantu)

1 jaje za premazivanje

susam ili lan za posipanje

Priprema:

1. U činiji pomešajte brašno, prašak za pecivo i so.

2. Dodajte jogurt i ulje, pa zamesite mekano testo.

3. Razvucite testo oklagijom na pobrašnjenoj površini.

4. Isecite na kvadrate ili pravougaonike, stavite nadev (sir ili džem) i urolajte.

5. Poređajte pituljice u pleh obložen papirom za pečenje.

6. Premažite umućenim jajetom i pospite susamom.

7. Pecite u rerni zagrejanoj na 200°C oko 12–15 minuta, dok ne porumene.

Brze varijacije i trikovi

– Ako volite slano, kombinujte sir sa spanaćem ili šunkom.

– Za sladokusce, džem od kajsije ili šljive daje savršen balans.

– Ako želite zdraviju varijantu, koristite integralno brašno i dodajte seme lana.

– Pituljice se mogu zamrznuti pre pečenja – idealno za brze doručke.

Najčešća pitanja o pituljicama

Koliko dugo pituljice ostaju sveže?

Najlepše su dok su tople, ali u zatvorenoj posudi mogu da stoje do dva dana.

Mogu li se zamrznuti?

Da, pituljice se mogu zamrznuti pre pečenja i kasnije ispeći po potrebi.

Koji je najbolji nadev?

Sir je klasičan izbor, ali džem daje posebnu notu nostalgije.

Da li su pituljice pogodne za doručak?

Apsolutno – brze su, zasitne i savršeno idu uz jogurt ili čaj.

U vremenu kada svi jurimo i nemamo strpljenja za komplikovane recepte, pituljice spremne za 15 minuta vraćaju osećaj doma i topline. Jednostavne su, brze i uvek uspevaju. Najlepši deo? Onaj trenutak kada se pleh iznese na sto i nestane pre nego što ste stigli da izbrojite komade.

