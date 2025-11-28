Planinska pita sa sirom: Recept za večeru koja osvaja srca i puni stomake

Otkrijte kako se pravi planinska pita sa sirom – jednostavan recept za večeru koja spaja toplinu doma i bogat ukus.

Posle dugog dana, nema lepšeg osećaja nego kada kuća zamiriše na domaću hranu. Miris pečene kore i topljenog sira vraća nas u detinjstvo, u trenutke kada se oko stola okupljala porodica i delila jednostavna, ali bogata jela.Planinska pita sa sirom upravo je takvo jelo – rustično, zasitno i toplo.

Nije potrebno mnogo truda, a rezultat je večera koja puni stomak i greje dušu. Idealna je za one trenutke kada želite da se opustite, ali i da nahranite celu porodicu jednim velikim plehom punim ukusa.

Recept: Planinska pita sa sirom

Sastojci:

500 g kora za pitu (kupovne ili domaće)

400 g mladog sira (može i feta ili dimljeni sir za jači ukus)

3 jaja

200 ml jogurta (ili kiselo mleko)

50 ml ulja

so po ukusu

Priprema:

U činiji pomešajte sir, jaja i jogurt. Dodajte malo soli ako je sir blag. Pleh premažite uljem i počnite slagati kore. Svaku koru blago premažite uljem. Na svaku drugu koru rasporedite deo fila od sira i jogurta. Nastavite slaganje dok ne potrošite sve kore i fil. Završite korom, pa preko nje prelijte ostatak fila da pita bude sočna. Pecite u rerni zagrejanoj na 200°C oko 35–40 minuta, dok ne dobije zlatnu koricu. Ostavite da se malo ohladi, pa poslužite uz jogurt ili salatu.

Praktični trikovi za svaku kuhinju

Sir: kombinujte mladi sir i feta za puniji ukus.

Jogurt: ako želite blažu verziju, koristite kiselo mleko.

Kore: domaće kore daju rustičan šarm, ali kupovne štede vreme.

Dodaci: ubacite spanać ili tikvicu za zdraviju varijantu.

Serviranje: najbolje ide uz jogurt ili ajvar.

Miris koji vraća u detinjstvo

Sećam se večeri kada je baka pekla pitu u staroj rerni na drva. Cela kuća mirisala je na sir i pečenu koru, a mi smo čekali da se pita malo ohladi da ne opečemo jezik. Taj miris i osećaj zajedništva vraća se svaki put kada napravim ovu pitu.

Zašto volimo ovakva jela

Prema istraživanjima o navikama u ishrani u Srbiji, preko 70% domaćinstava i dalje redovno priprema tradicionalna jela poput pita i gibanica. To pokazuje da jednostavna, poznata hrana ima snažan emotivni i kulturni značaj.

Brzi odgovori na česta pitanja

1. Mogu li koristiti integralne kore?

– Da, pita će biti zdravija, ali tekstura malo gušća.

2. Može li se pita zamrznuti?

– Može, najbolje je zamrznuti već pečenu, pa podgrejati u rerni.

3. Koji sir je najbolji?

– Najčešće se koristi mladi sir, ali feta daje jači ukus.

Topla završna reč

Planinska pita sa sirom – večera koja spaja ljude Ovo nije samo recept, već način da unesete toplinu u dom. Kada sledeći put poželite večeru koja će nahraniti i stomak i srce, setite se ovog jednostavnog recepta.

Probajte, podelite sa porodicom i uživajte u mirisu domaće kuhinje.

