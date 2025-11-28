Planinska pita sa sirom: Recept za večeru koja osvaja srca i puni stomake

Posle dugog dana, nema lepšeg osećaja nego kada kuća zamiriše na domaću hranu. Miris pečene kore i topljenog sira vraća nas u detinjstvo, u trenutke kada se oko stola okupljala porodica i delila jednostavna, ali bogata jela.Planinska pita sa sirom upravo je takvo jelo – rustično, zasitno i toplo.
Nije potrebno mnogo truda, a rezultat je večera koja puni stomak i greje dušu. Idealna je za one trenutke kada želite da se opustite, ali i da nahranite celu porodicu jednim velikim plehom punim ukusa.
Recept: Planinska pita sa sirom
Sastojci:
- 500 g kora za pitu (kupovne ili domaće)
- 400 g mladog sira (može i feta ili dimljeni sir za jači ukus)
- 3 jaja
- 200 ml jogurta (ili kiselo mleko)
- 50 ml ulja
- so po ukusu
Priprema:
- U činiji pomešajte sir, jaja i jogurt. Dodajte malo soli ako je sir blag.
- Pleh premažite uljem i počnite slagati kore. Svaku koru blago premažite uljem.
- Na svaku drugu koru rasporedite deo fila od sira i jogurta.
- Nastavite slaganje dok ne potrošite sve kore i fil.
- Završite korom, pa preko nje prelijte ostatak fila da pita bude sočna.
- Pecite u rerni zagrejanoj na 200°C oko 35–40 minuta, dok ne dobije zlatnu koricu.
- Ostavite da se malo ohladi, pa poslužite uz jogurt ili salatu.
Praktični trikovi za svaku kuhinju
- Sir: kombinujte mladi sir i feta za puniji ukus.
- Jogurt: ako želite blažu verziju, koristite kiselo mleko.
- Kore: domaće kore daju rustičan šarm, ali kupovne štede vreme.
- Dodaci: ubacite spanać ili tikvicu za zdraviju varijantu.
- Serviranje: najbolje ide uz jogurt ili ajvar.
Miris koji vraća u detinjstvo
Sećam se večeri kada je baka pekla pitu u staroj rerni na drva. Cela kuća mirisala je na sir i pečenu koru, a mi smo čekali da se pita malo ohladi da ne opečemo jezik. Taj miris i osećaj zajedništva vraća se svaki put kada napravim ovu pitu.
Zašto volimo ovakva jela
Prema istraživanjima o navikama u ishrani u Srbiji, preko 70% domaćinstava i dalje redovno priprema tradicionalna jela poput pita i gibanica. To pokazuje da jednostavna, poznata hrana ima snažan emotivni i kulturni značaj.
Brzi odgovori na česta pitanja
1. Mogu li koristiti integralne kore?
– Da, pita će biti zdravija, ali tekstura malo gušća.
2. Može li se pita zamrznuti?
– Može, najbolje je zamrznuti već pečenu, pa podgrejati u rerni.
3. Koji sir je najbolji?
– Najčešće se koristi mladi sir, ali feta daje jači ukus.
Topla završna reč
Planinska pita sa sirom – večera koja spaja ljude Ovo nije samo recept, već način da unesete toplinu u dom. Kada sledeći put poželite večeru koja će nahraniti i stomak i srce, setite se ovog jednostavnog recepta.
Probajte, podelite sa porodicom i uživajte u mirisu domaće kuhinje.
